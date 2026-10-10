FC Barcelona vs Getafe EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por LaLiga de España 2026
Sigue la transmisión del FC Barcelona vs Getafe online gratis por el reinicio de LaLiga de España. Revisa las alineaciones, pronósticos y canal de TV para ver el partido de HOY.
¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs Getafe EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan por la octava jornada de LaLiga de España en el Spotify Camp Nou a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.
El equipo blaugrana, que se ubica en la cima del torneo con 7 triunfos en la misma cantidad de cotejos, no podrá contar con el brasileño Raphinha, quien se encuentra lesionado.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs Getafe?
El FC Barcelona vs Getafe por la octava fecha de la liga española se jugará desde las 11.30 a. m. (hora peruana).
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- México: 10.30 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 11.30 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 12.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.30 p. m.
- España: 6.30 p. m.
¿Dónde ver FC Barcelona vs Getafe?
En Sudamérica, el partido FC Barcelona vs Getafe se podrá ver en la señal de ESPN. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se seguirá a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México por Sky Sports.
FC Barcelona vs Getafe: posibles alineaciones
Así formarían ambos equipos para el reinicio de LaLiga tras la pausa por fecha FIFA.
- FC Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Éric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi.
- Getafe: David Soria, Andrés García, Zaid Romero, Djené, Nemanja Gudelj, Johan Mojica, Ramón Terrats, Orel Mangala, Mario Martín, Iván Azón, Enes Ünal.
¿Cómo ver FC Barcelona vs Getafe online?
Para no perderte la transmisión del FC Barcelona vs Getafe por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.
Pronóstico de FC Barcelona vs Getafe
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Barcelona es el claro favorito.
- Betano: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Getafe (27,00)
- Betsson: gana Barcelona (1,08), empate (10,50), gana Getafe (32,00)
- Bet365: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Getafe (23,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,08), empate (15,50), gana Getafe (38,00)
- Caliente: gana Barcelona (1,10), empate (12,00), gana Getafe (23,50)
- Doradobet: gana Barcelona (1,10), empate (11,00), gana Getafe (21,00).