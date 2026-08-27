FC Barcelona en la Champions League 2026-27: rivales, partidos y camino a la "Orejona"

FC Barcelona en la Champions League 2026-27: rivales, partidos y camino a la "Orejona"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El FC Barcelona ya conoce a sus ocho rivales para la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto azulgrana tendrá como principales desafíos los enfrentamientos contra Manchester City y Paris Saint-Germain, además de medirse con Aston Villa, Sporting de Portugal, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah. El equipo catalán disputará cuatro partidos en el Camp Nou y otros cuatro como visitante.

¿Cuáles son los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2026-27?

El sorteo determinó los siguientes partidos para el Barcelona en la fase de liga:

Manchester City — local. PSG — visitante. Aston Villa — local. Sporting de Portugal — visitante. Feyenoord — local. Galatasaray — visitante. Como — local. Sabah — visitante.

A primera vista, el Barcelona evitó algunos de los cruces más complicados que podía encontrar en determinados bombos. Sin embargo, tendrá dos compromisos de máxima exigencia frente a Manchester City y PSG.

FC Barcelona vs. Manchester City: uno de los grandes partidos

El Manchester City será uno de los rivales más fuertes que visitará el Camp Nou. El conjunto inglés continúa siendo uno de los principales protagonistas del fútbol europeo y cuenta con Erling Haaland como una de sus grandes amenazas ofensivas.

El encuentro tendrá además un ingrediente especial: Pep Guardiola ya no estará al frente del equipo inglés. El técnico catalán que marcó una época en Barcelona no será quien dirija al elenco celeste en su visita a territorio blaugrana.

Para el cuadro español, jugar este partido como local puede representar una ventaja importante frente a uno de los equipos que aspirarán a avanzar hasta las últimas rondas del torneo.

PSG vs. Barcelona: el reencuentro con el campeón

El duelo contra el Paris Saint-Germain será el otro gran partido de la fase de liga para el Barcelona. El conjunto francés llega como vigente campeón de Europa y volverá a enfrentarse al equipo azulgrana, tal como ocurrió en la edición anterior.

El PSG cuenta nuevamente con una plantilla de enorme calidad, con futbolistas como Ousmane Dembélé, Marquinhos, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, además de su ex entrenador Luis Enrique.

El encuentro se disputará en París y será uno de los compromisos más exigentes que tendrá el Barcelona durante esta primera etapa de la Champions League.

Aston Villa, una amenaza en el Camp Nou

El Aston Villa también representa un rival de cuidado para el Barcelona. El equipo británico dirigido por Unai Emery ha demostrado en las últimas temporadas que puede competir contra clubes importantes de Europa.

La principal ventaja para el conjunto azulgrana será que este partido se disputará en el Camp Nou. El factor local puede resultar determinante ante un equipo que podría ser mucho más peligroso jugando en Inglaterra.

Sporting de Portugal, Feyenoord y Galatasaray

El Sporting de Portugal aparece como uno de los rivales que, sobre el papel, puede resultar más accesible dentro del grupo de adversarios del Barcelona.

El Feyenoord será otro de los equipos que visitará el Camp Nou, mientras que el Barcelona deberá viajar a Turquía para enfrentarse con Galatasaray.

Aunque estos encuentros no tienen el mismo peso que los duelos ante Manchester City o PSG, el nuevo formato de la Champions obliga a los equipos a mantener la regularidad durante toda la fase de liga.

Cesc Fàbregas regresará al Camp Nou

Uno de los reencuentros más llamativos será el que protagonizará Cesc Fàbregas. El exfutbolista del Barcelona volverá al Camp Nou, aunque esta vez lo hará desde el banquillo del Como.

El conjunto italiano fue una de las revelaciones de la Serie A durante la temporada anterior y ahora tendrá la oportunidad de visitar uno de los estadios más importantes del fútbol europeo.

El Barcelona recibirá al Como en uno de sus cuatro partidos como local.

Sabah completa los rivales del Barcelona

El Sabah será el rival al que el Barcelona tendrá que visitar durante la fase de liga. El conjunto azulgrana parte como favorito en este compromiso, aunque deberá evitar cualquier exceso de confianza.

Con el nuevo formato de la Champions League, cada punto puede ser importante para determinar la posición final en la clasificación.