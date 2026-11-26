Alianza Lima inicia gestiones para repatriar a André Carrillo y reforzarse para el 2027 Alianza Lima busca concretar el regreso de la 'Culebra', quien termina su vínculo con Corinthians en diciembre de este año y podría quedar libre para definir su futuro.

La planificación de Alianza Lima para la temporada 2027 ya comenzó y uno de los nombres que aparece en la agenda de la institución victoriana es el de André Carrillo. El futbolista de la selección peruana podría protagonizar uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases, luego de que se conociera que el club blanquiazul estableció un primer contacto para conocer su situación y explorar la posibilidad de incorporarlo a sus filas.

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo José Varela, quien reveló que la directiva aliancista tiene interés en contar con la 'Culebra' para la próxima campaña. Este acercamiento representa un primer paso en las intenciones del equipo de La Victoria, aunque todavía no significa que exista una negociación cerrada ni un acuerdo entre ambas partes.

El escenario contractual del extremo peruano podría facilitar una eventual operación. Actualmente, Carrillo pertenece a Corinthians de Brasil, institución con la que tiene vínculo hasta diciembre de 2026. De esta manera, si no concreta una renovación, tendrá la posibilidad de negociar su futuro con otros equipos de cara al siguiente año.

¿Qué se sabe del posible regreso de André Carrillo a Alianza Lima?

La posibilidad de volver a vestir la camiseta blanquiazul cobra fuerza debido a que el futbolista de 35 años comenzó su carrera profesional precisamente en Alianza Lima. Su regreso representaría una nueva etapa en el club que le permitió dar sus primeros pasos en el fútbol profesional antes de emprender una extensa trayectoria internacional.

Sin embargo, el interés de la institución victoriana todavía debe traducirse en conversaciones avanzadas. Por ahora, el primer contacto, que se habría dado el pasado miércoles 25, sirvió para conocer la disposición del jugador y las posibilidades de concretar su retorno al fútbol peruano.

Cabe recordar que Carrillo también se refirió anteriormente a la posibilidad de volver a jugar en el país. En marzo de 2026, durante una conversación con el canal de YouTube de Benja Annun, el futbolista dejó abierta esa posibilidad, aunque evitó comprometerse con un equipo en particular.

André Carrillo y su situación contractual en Corinthians

Mientras su nombre comienza a sonar en el mercado peruano, André Carrillo todavía tiene compromisos que cumplir en el fútbol brasileño. El mediocampista llegó a Corinthians en 2024 y desde entonces ha formado parte del plantel que consiguió importantes títulos a nivel local.

Con el equipo paulista, el peruano conquistó el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa de Brasil en 2026. Su experiencia internacional y recorrido en distintas competiciones representan algunos de los principales argumentos que podrían convertirlo en un refuerzo importante para Alianza Lima.

No obstante, su continuidad en el 'Timão' todavía es un asunto por resolver. Con su contrato próximo a finalizar, los próximos movimientos del mercado serán determinantes para conocer si continuará su carrera en Brasil o regresará al fútbol peruano después de más de una década en el extranjero.

Por ahora, Alianza Lima ya habría dado el primer paso para intentar concretar el regreso de uno de los futbolistas peruanos con mayor recorrido internacional. La posibilidad está sobre la mesa, pero todavía queda camino por recorrer para que la 'Culebra' pueda volver a Matute.