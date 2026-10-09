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Mamá de Cristiano Ronaldo envía duro mensaje contra Portugal: "No lo valoran, es el pueblo que tenemos"

Dolores Aveiro, mamá del histórico goleador, brindó detalles de la conversación que sostuvo con su hijo luego del polémico episodio con el entrenador Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones. Foto: AFP
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones. Foto: AFP
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La novela entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal suma un nuevo personaje. Luego de la extensa respuesta que brindó la leyenda del conjunto luso, esta vez fue su madre la que se pronunció sobre la polémica que protagonizó en plena Nations League.

Dolores Aveiro, mamá del histórico futbolista de 41 años, reveló la conversación que sostuvo con 'CR7' apenas ocurrió el polémico episodio con el entrenador Jorge Jesus.

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Madre de Cristiano Ronaldo sobre salida de su hijo de Portugal

En un primer momento, la madre de Cristiano Ronaldo señaló que esta situación la afectó, pues consideró que su hijo no merecía ser tratado de esa manera en la selección de Portugal.

"Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta principal, pero en cambio salió por la puerta trasera. Pero está bien, Dios se encargará de todo. Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Ahora debemos seguir adelante. Tenemos que darle la vuelta a esto", manifestó en diálogo con el medio TV 7 Dias.

"Me dijo 'mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'vale, hijo' Y ahí se acabó todo. Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada", detalló.

Por otra parte, Dolores Aveiro expresó una fuerte crítica hacia los portugueses que no reconocen lo que hizo Cristiano por su país en los últimos años.

"Pero no pasa nada, ha dado mucho a Portugal, y por eso siempre estará presente allí. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el reconocimiento que debería recibir. No valoran a Cristiano. Este es el pueblo portugués que tenemos", concluyó.

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¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?

A través del comunicado que publicó, Cristiano Ronaldo dejó en claro que todavía mantiene las ganas de jugar con su país; sin embargo, su continuidad se encuentra en duda, pues no mantiene una buena relación con el técnico actual.

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