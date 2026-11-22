Sport Huancayo - Universitario: fechas, horarios y canal confirmado de las seminfinales de la Liga 1 2026 Universitario de Deportes tendrá que volver a enfrentarse a Sporting Huancayo en los playoffs de la Liga 1. Alianza Lima espera por el ganador de la serie.

Con la histórica consagración de Sport Huancayo en el Torneo Clausura, quedó todo definido en la fass final de la Liga 1. El Rojo Matador accedió a las semifinales y tendrá que volver a verse las caras ante Universitario de Deportes –club que ocupó el segundo lugar del Acumulado–.

Los dirigidos por Fabián Bustos medirán fuerzas con el elenco de Richard Pellejero en una serie con partidos de ida y vuelta. El primer duelo tendrá lugar en el IPD de Huancayo.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Universitario?

La semifinal de ida se jugará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo. La revancha se encuentra programada para el viernes 4 de diciembre en el Monumental de Ate, desde las 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá las sefmifinal de Sport Huancayo vs Universitario?

La transmisión televisiva del partido del Torneo Clausura estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local.