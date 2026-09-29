Chile vs Estados Unidos EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido de hoy por la fecha FIFA 2026

VER Chile vs Estados Unidos EN VIVO HOY | Ambas selecciones se enfrentan en el Enegizer Park (Misuri), a partir de las 9.00 p. m. (hora chilena), por la fecha FIFA 2026. La transmisión del amistoso internacional estará a cargo de la señal de Mega; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que ofrece La República.

El equipo sureño viene de perder 1-0 contra Canadá en su primer amistoso. Por su parte, los norteamericanos lograron una contundente goleada 4-1 sobre la selección peruana.

¿A qué hora juega Chile vs Estados Unidos HOY?

El amistoso entre Chile vs Estados Unidos por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena).

México: 6.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (miércoles 30)

¿Dónde ver Chile vs Estados Unidos EN VIVO?

En territorio sureño, el canal de TV para ver el Chile - Estados Unidos será Mega en señal abierta y su plataforma virtual Mega GO. Por otra parte, en suelo estadounidense la transmisión estará a cargo de la señal de Telemundo y Peacock. En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir las incidencias en la cobertura online gratis de La República Deportes.

Chile vs Estados Unidos: historial

La selección chilena registra un historial favorable contra el conjunto estadounidense. Así quedaron los últimos cinco partidos.

Estados Unidos 1-1 Chile | 26.03.2019 | Amistoso internacional

Chile 3-2 Estados Unidos | 28.01.2015 | Amistoso internacional

Estados Unidos 1-1 Chile | 22.01.2011 | Amistoso internacional

Estados Unidos 2-1 Chile | 7.07.1995 | Copa América

Estados Unidos 1-2 Chile | 19.08.1983 | Juegos Panamericanos



