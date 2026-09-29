Chile vs Estados Unidos EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido de hoy por la fecha FIFA 2026
El conjunto sureño buscará recuperarse luego de la derrota ante Canadá en el inicio de la fecha FIFA de setiembre y octubre. Sigue la transmisión del Chile vs Estados Unidos en directo.
VER Chile vs Estados Unidos EN VIVO HOY | Ambas selecciones se enfrentan en el Enegizer Park (Misuri), a partir de las 9.00 p. m. (hora chilena), por la fecha FIFA 2026. La transmisión del amistoso internacional estará a cargo de la señal de Mega; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que ofrece La República.
El equipo sureño viene de perder 1-0 contra Canadá en su primer amistoso. Por su parte, los norteamericanos lograron una contundente goleada 4-1 sobre la selección peruana.
¿A qué hora juega Chile vs Estados Unidos HOY?
El amistoso entre Chile vs Estados Unidos por fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora chilena).
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- México: 6.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (miércoles 30)
¿Dónde ver Chile vs Estados Unidos EN VIVO?
En territorio sureño, el canal de TV para ver el Chile - Estados Unidos será Mega en señal abierta y su plataforma virtual Mega GO. Por otra parte, en suelo estadounidense la transmisión estará a cargo de la señal de Telemundo y Peacock. En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir las incidencias en la cobertura online gratis de La República Deportes.
Chile vs Estados Unidos: historial
La selección chilena registra un historial favorable contra el conjunto estadounidense. Así quedaron los últimos cinco partidos.
- Estados Unidos 1-1 Chile | 26.03.2019 | Amistoso internacional
- Chile 3-2 Estados Unidos | 28.01.2015 | Amistoso internacional
- Estados Unidos 1-1 Chile | 22.01.2011 | Amistoso internacional
- Estados Unidos 2-1 Chile | 7.07.1995 | Copa América
- Estados Unidos 1-2 Chile | 19.08.1983 | Juegos Panamericanos