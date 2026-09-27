España - Croacia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026

La selección española va por un nuevo triunfo en la UEFA Nations League. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente recibirá a Croacia en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del torneo. España llega a este duelo tras haber ganado 3-2 a Inglaterra en calidad de visita.

Por el lado del equipo croata, superó por 2-1 a República Checa como visitante, iniciando con triunfo su participación en el torneo. Un dato a tomar en cuenta es que la selección de Croacia no vence a España desde el 2018, cuando lo hicieron en el mismo campeonato.

¿Cuándo juega España vs Croacia?

Ambos equipos se enfrentan el martes 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ubicado en Sevilla. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.

¿A qué hora juega España vs Croacia?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs Croacia?

Puedes ver el enfrentamiento entre España y Croacia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para España vs Croacia

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a España sobre Croacia.