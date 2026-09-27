España - Croacia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026
Las selecciones de España y Croacia se enfrentarán este martes 29 de septiembre en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada en la Liga de Naciones.
La selección española va por un nuevo triunfo en la UEFA Nations League. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente recibirá a Croacia en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del torneo. España llega a este duelo tras haber ganado 3-2 a Inglaterra en calidad de visita.
Por el lado del equipo croata, superó por 2-1 a República Checa como visitante, iniciando con triunfo su participación en el torneo. Un dato a tomar en cuenta es que la selección de Croacia no vence a España desde el 2018, cuando lo hicieron en el mismo campeonato.
¿Cuándo juega España vs Croacia?
Ambos equipos se enfrentan el martes 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ubicado en Sevilla. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.
- España se hizo fuerte en Wembley: venció 3-2 a Inglaterra y debutó con triunfo en la UEFA Nations League 2026
- ¡Por la mínima! Portugal venció 1-0 a Gales y debutó con triunfo en la UEFA Nations League 2026
¿A qué hora juega España vs Croacia?
El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
¿En qué canal ver España vs Croacia?
Puedes ver el enfrentamiento entre España y Croacia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.
Pronósticos para España vs Croacia
Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a España sobre Croacia.
- Betsson: gana España (1,23), empate (5,25), gana Croacia (18,00)
- Betano: gana España (1,22), empate (6,60), gana Croacia (13,00)
- Bet365: gana España (1,20), empate (7,50), gana Croacia (11,00)
- 1XBet: gana España (1,20), empate (7,48), gana Croacia (15,50)
- Caliente: gana España (1,18), empate (7,20), gana Croacia (15,00)
- Doradobet: gana España (1,20), empate (6,66), gana Croacia (15,00).