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Doble oro para el Perú: Kevin Martínez y Valeria Garcés brillan en paleta frontón en Santa Fe 2026

Los dos campeones de los Juegos Suramericanos pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD y se impusieron con autoridad y categoría en sus respectivas finales.

Kevin Martínez y Valeria Garcés pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Foto: IPD
Kevin Martínez y Valeria Garcés pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Foto: IPD
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Perú celebró por partida doble en la paleta frontón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Kevin Martínez y Valeria Garcés conquistaron las medallas de oro en las pruebas individuales masculina y femenina, respectivamente, confirmando el gran nivel del deporte peruano en esta disciplina.

En la rama masculina, Kevin Martínez tuvo una campaña perfecta. El representante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD superó por 2-0 al argentino Guillermo Osorio, al boliviano Daniel Condori, al chileno Renato Bolelli y al venezolano Víctor Moreno, antes de volver a enfrentarse con Osorio en la gran final.

En el partido por el título, Martínez repitió el plato ante el argentino y no dejó dudas sobre su superioridad al vencerlo por 2-0, con parciales de 15-9 y 15-11, para quedarse con la medalla de oro y subir a lo más alto del podio suramericano. Su actuación a lo largo de la competencia estuvo marcada por la contundencia, la precisión en sus golpes y su encomiable condición física.

Kevin Martínez superó por 2-0 al argentino Guillermo Osorio. Foto: IPD

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En la competencia femenina, Valeria Garcés también completó una destacada actuación sin ceder un partido. La integrante del PAD del IPD derrotó por 2-0 a la boliviana Rocío Rengifo y a la venezolana Diana Rangel, mientras que ante la argentina Melina Spahn avanzó por retiro. En la final, Garcés volvió a enfrentar a Spahn y le ganó sin atenuantes por 2-0, con parciales de 15-8 y 15-7.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), bajo la presidencia de Óscar Fernández Cáceres, ratificó su firme respaldo a la paleta frontón, una disciplina genuinamente peruana. Con el objetivo de consolidar su crecimiento, la institución impulsa diversas iniciativas para expandir su desarrollo y sumar nuevos adeptos en todo el país.

Valeria Garcés derrotó por 2-0 a la boliviana Rocío Rengifo. Foto: IPD

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Programa de Apoyo al Deportista (IPD): estrategia de desarrollo

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), brinda subvenciones económicas y respaldo técnico a los atletas de alto rendimiento para fortalecer su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales, como parte de la estrategia de desarrollo del deporte peruano.

Durante el 2026, el programa beneficia a más de 270 deportistas y reafirma el compromiso del IPD de generar las mejores condiciones para que los seleccionados nacionales lleguen en óptimo nivel competitivo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

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