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Erick Noriega explicó por qué Mano Menezes decidió cambiar su posición en la selección peruana: “Me conoce de central”

El 'Samurai' comentó el motivo por el cual Mano Menezes lo considera como defensor central en la selección peruana y reveló detalles de su nueva función en la 'Bicolor'.

Erick Noriega habló sobre su nueva posición posición en la selección peruana. Foto: FPF/composición LR
Erick Noriega habló sobre su nueva posición posición en la selección peruana. Foto: FPF/composición LR
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La selección peruana continúa preparándose para lo que serán sus próximos encuentros amistosos por fecha FIFA. Erick Noriega, habitual convocado por Mano Menezes, conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre la posición que ocupará en la ‘Bicolor’. El ‘Samurai’ explicó que el entrenador brasileño lo conoce especialmente como defensor central debido al periodo en el que ambos coincidieron en Gremio, su actual club.

El conocimiento que tiene Mano Menezes le permite tener referencias directas sobre las características de Erick Noriega dentro del campo de juego y por ello optará por ubicarlo en la zona defensiva. “El profe me conoce de central; yo también sé qué es lo que él pide, porque lo pidió en Gremio. Por esa parte creo que no tengo ningún problema”, señaló el futbolista para la prensa.

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Erick Noriega explicó por qué Mano Menezes decidió cambiar su posición en la selección peruana

La polifuncionalidad ha sido precisamente una de las principales características de Erick Noriega dentro del campo. Desde su llegada al fútbol brasileño, el ‘Samurai’ ha sumado experiencia como zaguero, aunque también cuenta con condiciones para desempeñarse como volante de contención. “Llevo un año y unos pocos meses en Brasil. Creo que me está ayudando muchísimo a evolucionar como futbolista y como persona”, mencionó el futbolista.

De igual forma, Noriega dejó en claro que los partidos amistosos de fecha FIFA también servirán para volver a la senda de triunfos a nivel internacional. “Lo que nosotros queremos es poder mejorar muchísimo en la selección y creo que la idea que él está dándonos en cada entrenamiento nos va a ayudar mucho para conseguir los objetivos más adelante”, indicó para los medios de comunicación.

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¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

La ‘Bicolor’ afrontará su próximo duelo por fecha FIFA el sábado 26 de septiembre contra la selección de Estados Unidos. Este enfrentamiento se llevará a cabo en suelo norteamericano y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). Luego de ello, enfrentará a México, Canadá y Colombia.

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