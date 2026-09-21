Perú vs Argentina: fecha, hora y canal confirmado para ver las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

La selección peruana mantiene la ilusión de colgarse una medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo comandado por Thiago Kosloski logró un triunfo por 2-0 ante Panamá y clasificó a las semifinales del fútbol masculino en el primer lugar del grupo B.

El rival de la Bicolor en la siguiente ronda será Argentina, que viene de ocupar el segundo puesto del grupo A. Entre las principales figuras del combinado nacional resaltan Piero Cari (Alianza Lima), Marco Rivas (Tigre de Argentina) y José María Mellán (Sporting Cristal).

¿Cuándo juegan Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos?

La semifinal de los Juegos Suramericanos se jugará este miércoles 23 de setiembre en el Estadio Marcelo Bielsa, escenario con capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por los Juegos Suramericanos?

En territorio peruano, el choque entre Perú y Argentina podrá seguirse a partir de las 8.00 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 7.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Argentina?

La transmisión del partido por los Juegos Suramericanos estará a cargo del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Resultados de Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Perú 0-2 Colombia | Fecha 1 (Fase de grupos)

Perú 2-0 Chile | Fecha 2 (Fase de grupos)

Perú 2-0 Panamá | Fecha 3 (Fase de grupos)



