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Mano Menezes reveló por qué Renato Tapia volvió a quedar fuera de la selección peruana: "Lo he seguido muy de cerca"

El técnico Mano Menezes explicó la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana y reveló que sigue de cerca su presente en la liga de Emiratos Árabes.

Mano Menezes se refirió acerca de la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: FPF/Movistar Deportes/composición LR
Mano Menezes se refirió acerca de la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana. Foto: FPF/Movistar Deportes/composición LR
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Renato Tapia volvió a quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana. El actual futbolistade Al Wasl no fue considerado por Mano Menezes para los amistosos de fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, situación que llamó la atención debido a su experiencia con la ‘Bicolor’. El técnico brasileño conversó con Movistar Deportes y ante las interrogantes por su ausencia, aseguró que mantiene un seguimiento cercano sobre el volante de 31 años y descartó que haya dejado de considerarlo para el proceso.

El estratega reveló que cuenta con información directa sobre el presente del peruano en Al Wasl debido a su vínculo con el cuerpo médico del conjunto de Emiratos Árabes Unidos. “Quizás uno de los jugadores a los que he seguido más de cerca, es Renato Tapia. El médico de su club es mi amigo persona, trabajamos juntos en Flamengo”, señaló Menezes en la entrevista.

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Mano Menezes reveló por qué Renato Tapia volvió a quedar fuera de la selección peruana

La decisión forma parte de la renovación que Mano Menezes viene implementando en la selección peruana. El entrenador busca aprovechar los próximos amistosos para evaluar diferentes alternativas y encontrar futbolistas que encajen en las características que pretende para el equipo. Incluso, ironizó por la presencia de Gianluca Lapadula, debido a la edad del delantero. “‘Ah, pero usted trajo a Lapadula, que es mayor’, pero el puesto exige que tengamos un jugador como Lapadula, y el camino continúa”, mencionó.

Tengamos en cuenta que Renato Tapia atraviesa su segunda temporada con Al Wasl. En el inicio de la campaña 2026-27 registra cinco apariciones y 157 minutos entre las distintas competiciones, además de una asistencia. En cuando a la selección peruana, su última convocatoria se produjo en el mes de septiembre de 2025, durante el cierre de las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

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¿Cuándo juega la selección peruana en la fecha FIFA?

La ‘Blanquirroja’ afrontará su duelo por fecha FIFA el próximo sábado 26 de septiembre ante la selección de Estados Unidos. Este duelo se llevará a cabo en suelo norteamericano y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). Posteriormente, enfrentará a México, Canadá y Colombia.

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