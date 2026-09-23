Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este miércoles 23 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos torneos sudamericanos en una semana donde juegan las selecciones a nivel mundial en la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este miércoles continúa la fase de liga en la Champions League Femenina. Entre los partidos que más resaltan está el duelo entre Barcelona y Paris FC. En los Juegos Suramericanos, Perú enfrentará a Argentina por el pase a la gran final del torneo. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con torneos como la Copa de Chile, Copa de Paraguay y Copa de Uruguay.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

ADT vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

Perú vs Argentina

Hora: 8.00 a. m.

Canal: Movistar Deportes

Paraguay vs Chile

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Leuven vs Roma

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Servette vs Lyon

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Barcelona vs Paris FC

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Chelsea vs Austria Viena

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Chile HOY

Curicó Unido vs Deportes Concepción

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Deportes Iquique vs Antofagasta

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Unión La Calera vs Universidad Católica

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

San Lorenzo vs 4 de Mayo

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Fernando de la Mora vs Libertad

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY