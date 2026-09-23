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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 23 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos sudamericanos y campeonatos europeos.

América de Cali, Cienciano y la selección peruana afrontan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/Liga 1/Juegos Suramericanos/composición LR
América de Cali, Cienciano y la selección peruana afrontan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/Liga 1/Juegos Suramericanos/composición LR
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Los partidos de este miércoles 23 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos torneos sudamericanos en una semana donde juegan las selecciones a nivel mundial en la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este miércoles continúa la fase de liga en la Champions League Femenina. Entre los partidos que más resaltan está el duelo entre Barcelona y Paris FC. En los Juegos Suramericanos, Perú enfrentará a Argentina por el pase a la gran final del torneo. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con torneos como la Copa de Chile, Copa de Paraguay y Copa de Uruguay.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • ADT vs Cienciano
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

  • Perú vs Argentina
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Movistar Deportes
  • Paraguay vs Chile
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Movistar Deportes

Partidos de la Champions League Femenina HOY

  • Leuven vs Roma
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Servette vs Lyon
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona vs Paris FC
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Chelsea vs Austria Viena
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Curicó Unido vs Deportes Concepción
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Deportes Iquique vs Antofagasta
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Unión La Calera vs Universidad Católica
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • América de Cali vs Águilas Doradas
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

  • San Lorenzo vs 4 de Mayo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Fernando de la Mora vs Libertad
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Uruguay HOY

  • Boston River vs Fénix
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: AUF TV
  • Liverpool Montevideo vs Colón
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: AUF TV
  • CA Cerro vs Maldonado
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: AUF TV
  • Wanderers vs Cerrito
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: AUF TV

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