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Deportes

Nicolás Pacheco hace historia y Perú celebra: medallistas de tiro deportivo de Santa Fe 2026 ya están en casa

Nicolás Pacheco, Daniella Borda, José Ullilén, Tomaz Centa y Rosalba Rojas destacaron en los Odesur y reflejaron el resultado de procesos que cuentan con el respaldo de los programas del IPD.

Nicolás Pacheco ganó medalla en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD
Nicolás Pacheco ganó medalla en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD
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Con nuevas medallas para el Perú y la satisfacción de haber cumplido una destacada actuación internacional, Nicolás Pacheco, Daniella Borda y José Ullilén, integrantes de la selección de tiro deportivo, regresaron al país tras su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A ellos se sumaron Tomaz Centa y Rosalba Rojas, quienes conquistaron el oro en bochas, en la modalidad de petanca mixta.

Pacheco, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó la medalla de oro en skeet masculino y se convirtió en tetracampeón de los Juegos Suramericanos, luego de sus títulos en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

“Es más difícil ganar cuatro veces seguidas que una y, obviamente, quería hacerlo no solo por lograr el tetracampeonato, sino porque quería sumar una medalla de oro. En esta oportunidad solo tenía una prueba en la que iba a competir y mi objetivo era ganar”, señaló Pacheco a su retorno al país.

Deportistas peruanos ganaron medallas en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD

Deportistas peruanos ganaron medallas en los Juegos Suramericanos. Foto: IPD

El tirador nacional también destacó el respaldo recibido durante su preparación. “Agradezco enormemente al IPD, sobre todo por el impulso de este programa del Ciclo Olímpico, del que formo parte ya hace bastante tiempo. Gracias a este programa he podido viajar a varios eventos este año en el circuito mundial y he logrado mi mejor año en el calendario de las Copas del Mundo”, agregó.

Daniella Borda, integrante del Programa Lima 2027, consiguió la medalla de bronce en skeet femenino, mientras que José Ullilén obtuvo también el bronce en pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos, junto a Deysi Jilapa. En tanto, Tomaz Centa y Rosalba Rojas sumaron otra medalla de oro para el Perú en bochas, en la modalidad de petanca mixta.

Los resultados obtenidos en Santa Fe representan un nuevo impulso para los deportistas, que continuarán con su preparación de cara a sus próximos desafíos internacionales. El IPD, presidido por Óscar Fernández Cáceres, seguirá acompañando sus procesos deportivos a través de sus programas de apoyo al alto rendimiento.

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Programa Ciclo Olímpico 2025-2028

El Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD respalda a los deportistas y paradeportistas con mayor proyección internacional mediante subvenciones que fortalecen sus procesos de entrenamiento, competencias y preparación de alto rendimiento.

Con este programa, el IPD impulsa el camino hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, al mismo tiempo que fortalece el nivel competitivo de los atletas peruanos con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, contribuyendo al crecimiento sostenido del deporte nacional.

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¿En qué consiste el Programa Lima 2027?

El Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) brinda apoyo económico a deportistas y paradeportistas mediante subvenciones para entrenamiento, competencias y preparación integral, con el objetivo de fortalecer el alto rendimiento rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Actualmente beneficia a más de 80 deportistas y paradeportistas, consolidándose como una herramienta estratégica del IPD para que los representantes nacionales afronten la máxima cita deportiva del continente en las mejores condiciones y con mayores posibilidades de éxito.

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