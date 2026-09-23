¡Perú en lo más alto! Diego Elías y Pamela Noya le dan dos nuevas medallas de oro al país en los Suramericanos

El Team Perú mantiene su destacado desempeño en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde ha acumulado 69 medallas: 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Esta actuación posiciona a la delegación peruana en el sexto lugar del medallero, en un evento realizado en Argentina. A la fecha, se ha igualado el récord de oros de ediciones pasadas como Medellín 2010 y Asunción 2022. Con días de competencia restantes, se prevé que el equipo peruano continúe sumando logros.

El miércoles fue positivo gracias a la actuación de Pamela Noya en remo, quien se consagró campeona en la categoría individual femenina 1x. El equipo también logró varias platas en otras categorías de remo. "Estoy muy contenta por la medalla de oro y por los éxitos del equipo en diferentes modalidades. A pesar de las complicaciones, logramos competir y triunfar para el Perú", expresó Noya.

Diego Elías obtuvo otra medalla de oro en squash masculino individual en Rosario y se alista para las competencias de dobles masculino y equipo mixto. "Entregarle esta medalla a Perú es un honor. Nos prepararemos intensamente para los Juegos Panamericanos Lima 2027", indicó Elías, quien recibirá su presea durante la clausura del evento.

La delegación de remo consiguió la medalla de oro.

En otras disciplinas, se adjudicaron medallas de bronce en Ciclismo, con Hugo Ruiz y Robinson Ruiz en Madison masculino, así como en Karate Kata, con la destacada actuación de Ingrid Aranda y José Morales. Además, el equipo femenino de tiro con arco recurvo finalizó cuarta en la clasificación general.

En fútbol, la selección peruana cayó 1-0 contra Argentina, con gol de Santiago Espíndola en el minuto final. Perú se enfrentará a Chile en busca del tercer lugar y la medalla de bronce este viernes a las 10:00 a. m. (8:00 a. m. de Perú).

Por otro lado, el equipo femenino de pádel, con María Paula Torres y Nicole Aragonés, llegó a semifinales y disputará contra Argentina un lugar en la final. En bádminton, los jugadores peruanos siguen avanzando en categorías individuales y por equipos, incluyendo la participación de Inés Castillo, Rafaela Munar y otros talentos.

Diego Elías consiguió la medalla de oro.

Logros de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Medallas de oro (19)

Domenico Suárez - Esports - (EA F. C.) ROSARIO

Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts SANTA FE

Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero. SANTA FE

Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts SANTA FE

Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual SANTA FE

Tomas Centa y Rosalba Rojas - Bochas - Petanca mixta SANTA FE

Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles BUENOS AIRES

Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino SANTA FE

Kevin Altamirano - Tiro Deportivo - Tiro Rápido 25 mts SANTA FE

Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo - Trap SANTA FE

Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino SANTA FE

Angelo Caro - Skateboarding - RAFAELA

Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino SANTA FE

Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras ( Tricks) SANTA FE

María Belén Bazo - Vela - iQFOIL. SANTA FE

Stefano Peschiera - Vela - ILCA7. SANTA FE

Sophie Zimmermann - Vela - Sunfish Femenino SANTA FE

Diego Elías - Squash - Individual masculino ROSARIO

Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino

Medallas de plata (26)

Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino ROSARIO

Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino ROSARIO

María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino ROSARIO

David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg. ROSARIO

Patricia Pérez - Esports (EA F.C.) ROSARIO

Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. SANTA FE

Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg ROSARIO

Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico SANTA FE

Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos ROSARIO

Alonso Wong - Judo - 73 kg. ROSARIO

Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 m femenino SANTA FE

Yuta Galarreta - Judo -90 kg ROSARIO

Driulys Rivas - Judo -52 kg ROSARIO

Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino BUENOS AIRES

Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg ROSARIO

Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap SANTA FE

Caterina Romero - Vela - ILCA 7 SANTA FE

Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino SANTA FE

Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto SANTA FE

Driulys Rivas - 52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar - 73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg - Judo - Equipo mixto Shiai. ROSARIO

Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg ROSARIO

Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos - ROSARIO

Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos SANTA FE

Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino SANTA FE

Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino SANTA FE

Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto SANTA FE.

Medallas de bronce (24)