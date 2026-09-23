¡Perú en lo más alto! Diego Elías y Pamela Noya le dan dos nuevas medallas de oro al país en los Suramericanos
Con las victorias de Diego Elías en squash y Pamela Noya en remo, Perú asciende al sexto lugar en el medallero de los Juegos con 19 oros, 26 platas y 24 bronces.
El Team Perú mantiene su destacado desempeño en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde ha acumulado 69 medallas: 19 de oro, 26 de plata y 24 de bronce. Esta actuación posiciona a la delegación peruana en el sexto lugar del medallero, en un evento realizado en Argentina. A la fecha, se ha igualado el récord de oros de ediciones pasadas como Medellín 2010 y Asunción 2022. Con días de competencia restantes, se prevé que el equipo peruano continúe sumando logros.
El miércoles fue positivo gracias a la actuación de Pamela Noya en remo, quien se consagró campeona en la categoría individual femenina 1x. El equipo también logró varias platas en otras categorías de remo. "Estoy muy contenta por la medalla de oro y por los éxitos del equipo en diferentes modalidades. A pesar de las complicaciones, logramos competir y triunfar para el Perú", expresó Noya.
Diego Elías obtuvo otra medalla de oro en squash masculino individual en Rosario y se alista para las competencias de dobles masculino y equipo mixto. "Entregarle esta medalla a Perú es un honor. Nos prepararemos intensamente para los Juegos Panamericanos Lima 2027", indicó Elías, quien recibirá su presea durante la clausura del evento.
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La delegación de remo consiguió la medalla de oro.
En otras disciplinas, se adjudicaron medallas de bronce en Ciclismo, con Hugo Ruiz y Robinson Ruiz en Madison masculino, así como en Karate Kata, con la destacada actuación de Ingrid Aranda y José Morales. Además, el equipo femenino de tiro con arco recurvo finalizó cuarta en la clasificación general.
En fútbol, la selección peruana cayó 1-0 contra Argentina, con gol de Santiago Espíndola en el minuto final. Perú se enfrentará a Chile en busca del tercer lugar y la medalla de bronce este viernes a las 10:00 a. m. (8:00 a. m. de Perú).
Por otro lado, el equipo femenino de pádel, con María Paula Torres y Nicole Aragonés, llegó a semifinales y disputará contra Argentina un lugar en la final. En bádminton, los jugadores peruanos siguen avanzando en categorías individuales y por equipos, incluyendo la participación de Inés Castillo, Rafaela Munar y otros talentos.
Diego Elías consiguió la medalla de oro.
Logros de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Medallas de oro (19)
- Domenico Suárez - Esports - (EA F. C.) ROSARIO
- Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts SANTA FE
- Alesia y Valeria Palacios - Remo - Doble Damas Peso Ligero. SANTA FE
- Marko Carrillo - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 mts SANTA FE
- Nicolás Pacheco - Tiro deportivo - Skeet masculino individual SANTA FE
- Tomas Centa y Rosalba Rojas - Bochas - Petanca mixta SANTA FE
- Alejandro Ishikawa y Adrián Tokashiki - Bowling - Equipo Masculino Dobles BUENOS AIRES
- Alexia Arenas - Tiro Deportivo - Rifle 3 posiciones Femenino SANTA FE
- Kevin Altamirano - Tiro Deportivo - Tiro Rápido 25 mts SANTA FE
- Almudena Boza Galdós - Tiro Deportivo - Trap SANTA FE
- Alessandro de Souza - Tiro Deportivo - Trap masculino SANTA FE
- Angelo Caro - Skateboarding - RAFAELA
- Cristhiana de Osma - Esquí Acuático - Slalom Femenino SANTA FE
- Natalia Cuglievan - Esquí Acuático - Figuras ( Tricks) SANTA FE
- María Belén Bazo - Vela - iQFOIL. SANTA FE
- Stefano Peschiera - Vela - ILCA7. SANTA FE
- Sophie Zimmermann - Vela - Sunfish Femenino SANTA FE
- Diego Elías - Squash - Individual masculino ROSARIO
- Pamela Noya - Remo - Coastal - CW1x Individual Femenino
Medallas de plata (26)
- Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual Femenino ROSARIO
- Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino ROSARIO
- María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual Femenino ROSARIO
- David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg. ROSARIO
- Patricia Pérez - Esports (EA F.C.) ROSARIO
- Itzel Delgado - Surf - Stand UP Paddle SUP. SANTA FE
- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg ROSARIO
- Itzel Delgado - Stand Up Paddle SUP Técnico SANTA FE
- Daniel Aguero - Gimnasia - Saltos ROSARIO
- Alonso Wong - Judo - 73 kg. ROSARIO
- Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10 m femenino SANTA FE
- Yuta Galarreta - Judo -90 kg ROSARIO
- Driulys Rivas - Judo -52 kg ROSARIO
- Adrián Tokashiki - Bowling individual masculino BUENOS AIRES
- Sixto Auccapiña - Lucha 74 kg ROSARIO
- Assier Cilloniz - Tiro deportivo - Trap SANTA FE
- Caterina Romero - Vela - ILCA 7 SANTA FE
- Jean Paul de Trazegnies - Vela - Sunfish Masculino SANTA FE
- Alessandro de Souza y Almudena Boza - Tiro Deportivo - Trap Mixto SANTA FE
- Driulys Rivas - 52Kg, Xsara Morales -70Kg, Camila Figueroa +70Kg, Marian Flores -57 kg, Carla León - 57; Alonso Wong -73Kg, Yuta Galarreta -90Kg, Daryl Yamamoto +90Kg, Franco Baltazar - 73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra - 90 kg, Jefferson Sedano +90kg - Judo - Equipo mixto Shiai. ROSARIO
- Carlos Espinoza - Lucha Grecorromana - 87 kg ROSARIO
- Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía. Bádminton - Equipos Mixtos - ROSARIO
- Luz Mery Rojas - Atletismo - 10 mil metros planos SANTA FE
- Álvaro Torres - Remo - 1x Single Masculino SANTA FE
- Pamela Noya y Adriana Sanguinetti - Remo - 2x Dobles Femenino SANTA FE
- Gerónimo Hamann y Pamela Noya - Remo - 2x mixto SANTA FE.
Medallas de bronce (24)
- Faviana Gavidia - Levantamiento de Pesas - 49 kg ROSARIO
- Alessio Fukuda - Esgrima Florete Individual Masculino ROSARIO
- José Ullilen y Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 Mts. SANTA FE
- Miguel Ángel Preciado - Levantamiento de Pesas 70 kg. ROSARIO
- Ana Ricci - Acuáticos - Trampolín Individual 3m. ROSARIO
- Alexia Arenas y Diego Morin - Tiro deportivo - Equipo mixto de rifle de aire 10mts. SANTA FE
- Nadia Vela - Levantamiento de Pesas - 61 kg. ROSARIO
- Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor - Acuáticos 4X100 Estilo Libre Femenino. ROSARIO
- Anna Ricci y Mayte Salinas - Deportes Acuáticos - Trampolín Sincronizado 3m. ROSARIO
- Daniella Borda - Tiro Deportivo - Skeet Femenino Individual. SANTA FE
- Yasmín Silva - Deportes Acuáticos - 200 m mariposa. ROSARIO
- Sara Vizcarra - Tiro Deportivo - 10 m Rifle de Aire Individual Femenino SANTA FE
- Claudia Gaona y Lisbeth Allcca - Voleibol Playa - dupla ROSARIO
- Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza, Isaac Ariza - Esgrima - Equipo Masculino Florete. ROSARIO
- Pamela Noya, Alessia Palacios, Valeria Palacios y Adriana Sanguineti - Remo - Cuádruple Sculls femenino (W4X). SANTA FE
- Camila Figueroa - Judo +78 kg. ROSARIO
- Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de Aire 10m Femenino. SANTA FE
- Julio Cusi y Dilmer Calle - Judo - Katame No Kata. ROSARIO
- Ismael Muelle y María Gracia Vegas - Vela - Snipe Mixto. SANTA FE
- Felipe Duffoo y Carlos Fernández - Tenis de Mesa - Dobles Masculino. ROSARIO
- Hugo Ruiz - Ciclismo Omnium individual
- Hugo Ruiz y Robinson Ruiz - Ciclismo - Madison masculino SANTA FE
- Ingrid Aranda - Karate - Kata individual femenino ROSARIO
- José Morales - Karate - Kata individual masculino ROSARIO