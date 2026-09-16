HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Ministro de Keiko se rectifica por código penal y Porky sancionado | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Team Perú alcanza 17 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana culminó el tercer día de competencia de los Juegos Suramericanos 2026 adjudicándose medallas en tiro deportivo, levantamiento de pesas, SUP, deportes acuáticos.

La delegación peruana está conformada por más de 400 deportistas. Foto: Team Perú
La delegación peruana está conformada por más de 400 deportistas. Foto: Team Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

En otra jornada con varias medallas, este martes 15 de septiembre el Team Perú, que representa al Comité Olímpico Peruano en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, continuó sumando preseas de oro, plata y bronce en diferentes disciplinas. Con los resultados obtenidos hasta el momento, la delegación peruana acumula dos medallas de oro, siete de plata y ocho de bronce, para un total de 17 preseas.

Perú consiguió la medalla de oro en tiro deportivo con Marko Carrillo y Annia Becerra, en la prueba de pistola de aire por equipos mixtos de 10 metros. Asimismo, obtuvo dos medallas de bronce en esta disciplina: Alexia Arenas y Diego Morin en rifle de aire por equipos mixtos de 10 metros, y José Ullilen y Deysi Jilapa en pistola de aire mixtos.

PUEDES VER: Kiara Montes, capitana de la selección peruana de vóley: “Somos pocas las que aspiramos a cosas con nuestro país”

lr.pe

Marko Carrillo y Annia Becerra destacaron el respaldo recibido durante su participación y señalaron: “Agradecemos al Comité Olímpico Peruano por su apoyo y soporte en el deporte nacional. Gracias al trabajo ganamos la medalla de oro y somos bicampeones suramericanos con récord. Queremos resaltar el apoyo y trabajo también de la Federación Peruana de Tiro Deportivo. Hemos repetido la medalla y somos prueba de que seguimos peleando para dejar en alto el Perú. Queremos seguir brindando más alegrías a nuestro país”.

Las medallas de plata llegaron con Itzel Delgado, en Stand Up Paddle SUP, y Shoely Mego, en levantamiento de pesas, categoría de 67 kg. Asimismo, Perú sumó medallas de bronce en pesas con Miguel Ángel Preciado, en la categoría de 70 kg, y Nadia Vela, en 61 kg. Ana Ricci también consiguió el tercer lugar en la prueba de trampolín de 3 metros.

“Lo primero era asegurar el bronce y, en el transcurso de la competencia, pude estar con el oro. Estuve primera y soñé con la medalla de oro, pero al final me quedé con la presea de plata. Quiero decir que me sentí en confianza, y ver a mis compañeros ganar medallas me motiva. Quise regalarle al Perú esta medalla. ¡Arriba, Perú!”, dijo Shoely Mego.

Itzel Delgado también indicó: “Estamos felices de estar en los Juegos Suramericanos. Gané la medalla de plata y eso es para el Perú. Estamos acá con la nueva generación y dejando todo en cada competencia en esta gran fiesta del deporte”.

Por la noche, Perú consiguió la medalla de bronce en natación, en la prueba de 4x100 metros libre femenino, con Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor. La cuarteta terminó detrás de Brasil y Argentina. Asimismo, en sóftbol, Perú derrotó 6-5 a Colombia en entradas extras.

“Hemos logrado una medalla en una prueba súper difícil, con grandes nadadoras, pero estamos muy felices”, indicó Alexia. Micaela, por su parte, señaló: “Esto ha sido muy emocionante, hemos hecho una gran prueba las cuatro chicas y estamos felices de darle una medalla al Perú”. Rafaela destacó: “Gracias al equipo, ganamos una medalla más para el país, eso nos pone felices”. Eva, en tanto, resumió su reacción: “Esto es fantástico”.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro

  • Domenico Suárez - Esports - ('EA F. C.')
  • Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts

Plata

  • Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual femenino
  • Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino
  • María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual femenino
  • David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg
  • Patricia Pérez - Esports ('EA F. C.')
  • Itzel Delgado - Surf - Stand Up Paddle SUP
  • Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg

Bronce

  • Faviana Gavidia - Levantamiento de Pesas - 49 kg
  • Alessio Fukuda - Esgrima - Florete Individual Masculino
  • José Ullilen y Deysi Jilapa - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts
  • Miguel Ángel Preciado - Levantamiento de Pesas - 70 kg
  • Ana Ricci - Acuáticos - Trampolín Individual 3m
  • Alexia Arenas y Diego Morin - Tiro deportivo - Equipo mixto de rifle de aire 10 mts
  • Nadia Vela - Levantamiento de Pesas - 61 kg
  • Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor - Acuáticos - 4x100 Estilo Libre Femenino
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

LEER MÁS
Mariana Soriano y Rafaela Fernandini: "Cuando ganamos medallas siempre pensamos en el Perú y la emoción de la gente"

Mariana Soriano y Rafaela Fernandini: "Cuando ganamos medallas siempre pensamos en el Perú y la emoción de la gente"

LEER MÁS
Medalla que emociona al Perú: Mariana Soriano conquista la primera presea nacional en Santa Fe 2026

Medalla que emociona al Perú: Mariana Soriano conquista la primera presea nacional en Santa Fe 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025