Team Perú alcanza 17 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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En otra jornada con varias medallas, este martes 15 de septiembre el Team Perú, que representa al Comité Olímpico Peruano en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, continuó sumando preseas de oro, plata y bronce en diferentes disciplinas. Con los resultados obtenidos hasta el momento, la delegación peruana acumula dos medallas de oro, siete de plata y ocho de bronce, para un total de 17 preseas.

Perú consiguió la medalla de oro en tiro deportivo con Marko Carrillo y Annia Becerra, en la prueba de pistola de aire por equipos mixtos de 10 metros. Asimismo, obtuvo dos medallas de bronce en esta disciplina: Alexia Arenas y Diego Morin en rifle de aire por equipos mixtos de 10 metros, y José Ullilen y Deysi Jilapa en pistola de aire mixtos.

Marko Carrillo y Annia Becerra destacaron el respaldo recibido durante su participación y señalaron: “Agradecemos al Comité Olímpico Peruano por su apoyo y soporte en el deporte nacional. Gracias al trabajo ganamos la medalla de oro y somos bicampeones suramericanos con récord. Queremos resaltar el apoyo y trabajo también de la Federación Peruana de Tiro Deportivo. Hemos repetido la medalla y somos prueba de que seguimos peleando para dejar en alto el Perú. Queremos seguir brindando más alegrías a nuestro país”.

Las medallas de plata llegaron con Itzel Delgado, en Stand Up Paddle SUP, y Shoely Mego, en levantamiento de pesas, categoría de 67 kg. Asimismo, Perú sumó medallas de bronce en pesas con Miguel Ángel Preciado, en la categoría de 70 kg, y Nadia Vela, en 61 kg. Ana Ricci también consiguió el tercer lugar en la prueba de trampolín de 3 metros.

“Lo primero era asegurar el bronce y, en el transcurso de la competencia, pude estar con el oro. Estuve primera y soñé con la medalla de oro, pero al final me quedé con la presea de plata. Quiero decir que me sentí en confianza, y ver a mis compañeros ganar medallas me motiva. Quise regalarle al Perú esta medalla. ¡Arriba, Perú!”, dijo Shoely Mego.

Itzel Delgado también indicó: “Estamos felices de estar en los Juegos Suramericanos. Gané la medalla de plata y eso es para el Perú. Estamos acá con la nueva generación y dejando todo en cada competencia en esta gran fiesta del deporte”.

Por la noche, Perú consiguió la medalla de bronce en natación, en la prueba de 4x100 metros libre femenino, con Rafaela Fernandini, Micaela Bernales, Eva Boehlke y Alexia Sotomayor. La cuarteta terminó detrás de Brasil y Argentina. Asimismo, en sóftbol, Perú derrotó 6-5 a Colombia en entradas extras.

“Hemos logrado una medalla en una prueba súper difícil, con grandes nadadoras, pero estamos muy felices”, indicó Alexia. Micaela, por su parte, señaló: “Esto ha sido muy emocionante, hemos hecho una gran prueba las cuatro chicas y estamos felices de darle una medalla al Perú”. Rafaela destacó: “Gracias al equipo, ganamos una medalla más para el país, eso nos pone felices”. Eva, en tanto, resumió su reacción: “Esto es fantástico”.

Medallas de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Oro

Domenico Suárez - Esports - ('EA F. C.')

Marko Carrillo y Annia Becerra - Tiro deportivo - Pistola de aire mixtos 10 mts

Plata

Mariana Soriano - Esgrima - Florete individual femenino

Rafaela Fernandini - Acuáticos - 100 metros libres femenino

María Luisa Doig - Esgrima - Espada individual femenino

David Bardalez - Levantamiento de Pesas - 65 kg

Patricia Pérez - Esports ('EA F. C.')

Itzel Delgado - Surf - Stand Up Paddle SUP

Shoely Mego - Levantamiento de Pesas - 57 kg

Bronce