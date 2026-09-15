Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

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La delegación peruana viene sumando buenos resultados en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales continúan su participación en territorio argentino y lograron colgarse medallas en pruebas de clavados, tiro y levantamiento de pesas.

En el tercer día de competencia, Itzel Delgado se adjudicó una medalla de plata en la prueba de sprint masculino de SUP (Stand Up Paddle). Marko Carrillo y Annia Becerra ganaron la medalla dorada en la prueba mixta de pistola de aire, mientras que la clavadista Ana Ricci se quedó con el bronce en trampolín individual de 3 metros femenino.

Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana lleva 14 medallas en los primeros tres días de competencia.

Puesto País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 21 21 14 56 2 Argentina 17 8 18 43 3 Colombia 12 11 8 31 4 Chile 4 4 9 17 5 Venezuela 3 5 4 12 6 Perú 2 6 6 14 7 Ecuador 1 2 2 5 8 Uruguay 1 0 0 1 9 Paraguay 0 2 4 6 10 Panamá 0 0 1 1

¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Las 15 naciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en la ciudad de Santa Fe.

Argentina (anfitrión)

Aruba

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Curazao

Ecuador

Guyana

Panamá

Paraguay

Perú

Surinam

Uruguay

Venezuela

¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal de Movistar Deportes. Asimismo, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.