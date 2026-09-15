Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana
Los deportistas de Team Perú sumaron varias medallas en el tercer día de competencia. ¿Cómo marcha la delegación en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026?
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La delegación peruana viene sumando buenos resultados en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales continúan su participación en territorio argentino y lograron colgarse medallas en pruebas de clavados, tiro y levantamiento de pesas.
En el tercer día de competencia, Itzel Delgado se adjudicó una medalla de plata en la prueba de sprint masculino de SUP (Stand Up Paddle). Marko Carrillo y Annia Becerra ganaron la medalla dorada en la prueba mixta de pistola de aire, mientras que la clavadista Ana Ricci se quedó con el bronce en trampolín individual de 3 metros femenino.
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Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación peruana lleva 14 medallas en los primeros tres días de competencia.
|Puesto
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|21
|21
|14
|56
|2
|Argentina
|17
|8
|18
|43
|3
|Colombia
|12
|11
|8
|31
|4
|Chile
|4
|4
|9
|17
|5
|Venezuela
|3
|5
|4
|12
|6
|Perú
|2
|6
|6
|14
|7
|Ecuador
|1
|2
|2
|5
|8
|Uruguay
|1
|0
|0
|1
|9
|Paraguay
|0
|2
|4
|6
|10
|Panamá
|0
|0
|1
|1
¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
Las 15 naciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en la ciudad de Santa Fe.
- Argentina (anfitrión)
- Aruba
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Curazao
- Ecuador
- Guyana
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Surinam
- Uruguay
- Venezuela
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¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal de Movistar Deportes. Asimismo, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.