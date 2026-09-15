HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Keiko quiere reescribir la historia? "Sin ideologías" e insiste con facultades | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

Los deportistas de Team Perú sumaron varias medallas en el tercer día de competencia. ¿Cómo marcha la delegación en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026?

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 culminarán el sábado 26 de setiembre. Foto: Team Perú
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 culminarán el sábado 26 de setiembre. Foto: Team Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

La delegación peruana viene sumando buenos resultados en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los más de 400 deportistas nacionales continúan su participación en territorio argentino y lograron colgarse medallas en pruebas de clavados, tiro y levantamiento de pesas.

En el tercer día de competencia, Itzel Delgado se adjudicó una medalla de plata en la prueba de sprint masculino de SUP (Stand Up Paddle). Marko Carrillo y Annia Becerra ganaron la medalla dorada en la prueba mixta de pistola de aire, mientras que la clavadista Ana Ricci se quedó con el bronce en trampolín individual de 3 metros femenino.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Medallero Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La delegación peruana lleva 14 medallas en los primeros tres días de competencia.

PuestoPaísOroPlataBronceTotal
1Brasil21211456
2Argentina1781843
3Colombia1211831
4Chile44917
5Venezuela35412
6Perú26614
7Ecuador1225
8Uruguay1001
9Paraguay0246
10Panamá0011

¿Qué países participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

Las 15 naciones que integran la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se encuentran compitiendo en la ciudad de Santa Fe.

  • Argentina (anfitrión)
  • Aruba
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Curazao
  • Ecuador
  • Guyana
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Surinam
  • Uruguay
  • Venezuela

PUEDES VER: Kiara Montes, capitana de la selección peruana de vóley: “Somos pocas las que aspiramos a cosas con nuestro país”

lr.pe

¿Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

La transmisión de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se puede seguir a través de la señal de Movistar Deportes. Asimismo, puedes seguir toda la información sobre nuestros representantes a través de la cobertura online de La República Deportes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mariana Soriano y Rafaela Fernandini: "Cuando ganamos medallas siempre pensamos en el Perú y la emoción de la gente"

Mariana Soriano y Rafaela Fernandini: "Cuando ganamos medallas siempre pensamos en el Perú y la emoción de la gente"

LEER MÁS
Medalla que emociona al Perú: Mariana Soriano conquista la primera presea nacional en Santa Fe 2026

Medalla que emociona al Perú: Mariana Soriano conquista la primera presea nacional en Santa Fe 2026

LEER MÁS
Ángelo Caro, el skater peruano que apunta al oro en Santa Fe 2026 con la mira en el ciclo olímpico

Ángelo Caro, el skater peruano que apunta al oro en Santa Fe 2026 con la mira en el ciclo olímpico

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025