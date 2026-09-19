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¡Angelo Caro pone en alto el nombre del Perú! Skater logró medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El reconocido deportista peruano se impuso en la categoría street skateboarding masculino. La delegación nacional suma 12 medallas de oro en los Juegos Suramericanos.

Ángelo Caro es uno de los mejores deportistas peruanos de la actualidad. Foto: Movistar Deportes
Ángelo Caro es uno de los mejores deportistas peruanos de la actualidad. Foto: Movistar Deportes
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La delegación peruana continúa cosechando alegrías en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El reconocido deportista Angelo Caro registró una gran participación en territorio argentino logró adjudicarse la medalla de oro en la categoría street skateboarding masculino.

Con este resultado, el Team Perú alcanza su duodécima presea dorada. Otros representantes como Nicolás Pacheco (tiro), Luis Suárez (EA Sports masculino), Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo (bochas) también quedaron en el primer lugar de sus respectivas disciplinas.

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Angelo Caro gana medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026

Angelo Caro volvió a regalarle una nueva alegría al país tras imponerse en la final del street skateboarding masculino. El skater de 27 años, que consiguió el quinto lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, culminó la prueba con un tiempo de 260.01, superando al brasileño Walas Farias (248.93) y al argentino Mauro Iglesias (248.68).

Medallas de oro de Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Perú alcanzó la duodécima medalla de oro en el sétimo día de competencia.

  • Marko Carrillo: Tiro deportivo (pistola de aire de 10 metros individual masculina).
  • Nicolás Pacheco: Tiro deportivo (skeet masculino).
  • Marko Carrillo y Annia Becerra: Tiro deportivo (equipo mixto de pistola de aire de 10 metros).
  • Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo: Bochas deportivas (petanca mixta).
  • Luis Suárez (Doménico Suárez): Deportes electrónicos (EA Sports FC masculino).
  • Alessia Palacios y Valeria Palacios: Remo (doble par ligero femenino).
  • Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa: Bowling (dobles masculino).
  • Angelo Caro: Skateboarding (modalidad street).
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¿Cuántas medallas tiene Perú en los Juegos Sudamericanos 2026?

Hasta el momento, nuestros representes cuentan con 46 medallas (12 de oro, 16 de platay 18 de bronce).

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