Mbappé se rinde ante Messi antes de la final del Mundial 2026: "Marca siempre, va a marcar mañana"

Mbappé pronosticó que Messi marcará en el decisivo partido, asegurando que cambiaría cualquier récord individual por jugarlo. | Foto: FIFA

Mbappé pronosticó que Messi marcará en el decisivo partido, asegurando que cambiaría cualquier récord individual por jugarlo. | Foto: FIFA

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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también podría marcar un nuevo capítulo en la histórica rivalidad goleadora entre Lionel Messi y Kylian Mbappé. Tras el partido por el tercer puesto, el delantero francés sorprendió al referirse al capitán argentino con un contundente pronóstico.

Luego de anotar un doblete en la derrota de Francia por 6-4 ante Inglaterra, Kiki aseguró que está convencido de que el 10 de la albiceleste volverá a marcar en la final. Además, dejó claro que cambiaría cualquier récord individual por la oportunidad de disputar el encuentro decisivo del torneo.

Mbappé está convencido de que Messi marcará en la final

La pelea por la Bota de Oro y por convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales mantienen como protagonistas a Kylian Mbappé y Lionel Messi. Tras superar al argentino con su doblete frente a Inglaterra, el atacante francés cree que la historia aún no está escrita.

"Messi va a marcar mañana. Marca siempre", afirmó Mbappé tras el compromiso por el tercer lugar, mostrando plena confianza en que el capitán argentino anotará ante España e igualará nuevamente la clasificación histórica de goleadores en las Copas del Mundo.

Prefiere jugar la final antes que cualquier récord

Más allá de liderar momentáneamente la tabla histórica de goleadores mundialistas, Mbappé dejó en claro que los logros colectivos tienen mayor valor que cualquier reconocimiento personal.

"Me gustaría no ser el máximo goleador de la historia y jugar mañana el partido", confesó el delantero francés, dejando en evidencia que cambiaría su lugar en los registros por disputar la final del Mundial 2026.

Incluso añadió que, aunque ese récord pueda enriquecer su legado, no es lo más importante para él en este momento. Su prioridad siempre fue llevar a Francia a la pelea por el título.

Mbappé lamentó la actuación de Francia ante Inglaterra

El atacante también realizó una autocrítica por el desempeño de la selección francesa en la derrota 6-4 frente a Inglaterra por el tercer puesto. Consideró que el equipo mostró dos caras completamente distintas durante el encuentro.

"Hubo dos partes muy diferentes. En la primera no respetamos la camiseta. Nos quedamos completamente aturdidos. En la segunda volvimos a ser jugadores de primer nivel", explicó.

Asimismo, lamentó no haber podido despedir con una victoria a Didier Deschamps en su último partido al frente de la selección francesa.