Alejandro Duarte aclara lo que pasó en blooper ante Universitario: "Fue un accidente futbolístico"

Alianza Lima resurgió en el Torneo Clausura gracias al triunfo frente a ADT en Tarma. Luego de cinco jornadas, los dirigidos por Pablo Guede lograron un triunfo que los vuelve a poner en la pelea por el segundo certamen del año. Al finalizar el partido, el arquero Alejandro Duarte se pronunció sobre el momento del equipo.

El portero de 32 años, que fue muy cuestionado por sus recientes errores, decidió manifestarse sobre lo que pasó en los últimos segundos del clásico con Universitario de Deportes.

Alejandro Duarte sobre el blooper ante Universitario

"Fue muy difícil pasar el golpe de perder el clásico de esa manera. Creo que fue durísimo para todos los aliancistas. Saber que estuve involucrado en la jugada que terminó en el gol en el último segundo del partido, es una carga que había que llevar, que son cosas de un profesional. Me tocó fallar y lo tenía que asumir. Lo único que puedo decir es que agradezco el apoyo de mis compañeros y que estoy acá para dar la cara, para decir que siempre voy a dar el 100% en el trabajo", manifestó en zona mixta.

En ese sentido, Alejandro Duarte consideró que la equivocación que tuvo junto al central Gianfranco Chávez en la agonía del clásico fue un accidente futbolístico.

"Para mí la combinación de las decisiones de él y mías dio en un accidente futbolístico que era la única manera que podía pasar. Creo que Alzugaray ya había renunciado a la jugada", explicó.

"Si yo no salía, Chávez la resolvía; si Chávez no la cabeceaba, yo la iba a recibir en las manos. Y fue realmente un accidente que fue muy difícil procesar porque nos pasó en ese momento, y toca, toca asumirlo no más. Y siempre vamos a dar la cara y siempre vamos a seguir trabajando para Alianza Lima", agregó.

Próximo partido de Alianza Lima

Gracias a la pausa de fecha FIFA, Alianza Lima tendrá algunas semanas para planificar su próximo partido del Torneo Clausura. Los íntimos visitarán a Cusco FC el domingo 11 de octubre por la decimoprimera jornada del Torneo Clausura.