Copa Davis 2026: Perú se juega el ingreso a los Qualifiers contra Paraguay

Por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, Perú enfrentará el 18 y 19 de setiembre a Paraguay en el Jockey Club del Perú

Por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, Perú enfrentará el 18 y 19 de setiembre a Paraguay en el Jockey Club del Perú

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El Perú unido por un objetivo. Por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, nuestra selección de tenis enfrentará el 18 y 19 de setiembre a Paraguay en el Jockey Club del Perú, escenario acondicionado para recibir a los aficionados que alentarán a nuestro país que luchará su ingreso a los Qualifiers. Es importante señalar que la Federación Peruana de Tenis anunció la venta de entradas a través de la plataforma de ticketmaster con precios desde 145 soles.

El tenis peruano atraviesa un buen presente en el plano internacional gracias a las actuaciones de Ignacio Buse, ubicado en el puesto 36 del ranking ATP y con acceso directo al cuadro principal del US Open. A ello se suma el trabajo de Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas, nombres que podrían integrar el plantel que se medirá con Paraguay. Quien se imponga en esta serie obtendrá el pase directo a los Qualifiers 2027.

El entusiasmo por el momento de los tenistas nacionales podría llenar las tribunas del estadio del Jockey Club del Perú, donde la selección necesitará el respaldo de su público para sentirse en casa. El equipo será dirigido por Luis Horna.

También resulta relevante que, durante la gestión de la actual junta directiva de la Federación Peruana de Tenis, encabezada por Mario Monroy, se concretará un anhelo largamente esperado por la familia del deporte blanco. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la construcción de un moderno complejo de tenis en la Villa Panamericana, sede de las competencias de esta disciplina en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que luego quedará como centro de entrenamiento para los principales representantes del país.

Copa Davis 2026: entradas y dónde comprar

Los precios para los partidos de la Copa Davis varían según la ubicación y si el comprador cuenta con beneficios como afiliado a la Federación Peruana de Tenis (FPDT) o al Jockey Club. Los montos corresponden a cada día de competencia: Oriente Alta: S/. 131.70 (afiliados) / S/. 145.00 (general); Oriente Baja: S/. 149.90 / S/. 165.00; Occidente Alta: S/. 149.90 / S/. 165.00; Occidente Baja: S/. 172.60 / S/. 190.00; Norte: S/. 272.60 / S/. 300.00; Sur: S/. 272.60 / S/. 300.00 y Boxes: S/. 2,726.00 / S/. 3,000.00.