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Horacio Melgarejo y su análisis tras amarga derrota de Cienciano en la Copa Sudamericana: “El partido fue todo del City”

El DT del 'Papá' reconoció la superioridad de Montevideo City Torque tras el 3-0 en Montevideo, resultado que dejó al cuadro cusqueño fuera del torneo continental.

Horacio Melgarejo y su análisis tras amarga derrota de Cienciano en la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR
Horacio Melgarejo y su análisis tras amarga derrota de Cienciano en la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR
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Cienciano se despidió de la Copa Sudamericana 2026 luego de caer 3-0 ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. El 'Papá', que había conseguido una ventaja de 2-0 en Cusco, no pudo sostener la diferencia en Uruguay y terminó quedándose fuera de las semifinales tras la remontada del conjunto local.

Tras el pitazo final, Horacio Melgarejo acudió a la conferencia de prensa para analizar la eliminación. El DT argentino no buscó excusas y reconoció el dominio del cuadro uruguayo durante buena parte del encuentro, aunque también recordó las ocasiones que tuvo su equipo para revertir el marcador.

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Horacio Melgarejo reconoció la superioridad de Montevideo City Torque

Tras la consulta de la prensa, el estratega del conjunto cusqueño hizo referencia a lo ocurrido en el partido de ida y estableció un contraste con el encuentro disputado en Montevideo. Melgarejo recordó que en Cusco había considerado que Cienciano fue el único equipo sobre el campo y sostuvo que, esta vez, esa condición le correspondió al conjunto uruguayo.

"Como lo dije en Cusco, hubo un solo equipo que fue Cienciano, lo digo acá que hubo un solo equipo y fue el City Torque. Hay que felicitar. Ganaron en todas las reglas", señaló el técnico.

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En esa misma línea explicó que su equipo tuvo oportunidades que pudieron cambiar el desarrollo del partido, pero después del primer gol no consiguió neutralizar los movimientos del rival. "Nosotros fallamos goles que por ahí hubiéramos venido con otra diferencia, pero hoy, a partir del primer gol, creo que el partido fue todo del City", manifestó.

Melgarejo destacó a sus jugadores pese a la eliminación

Pese a la eliminación, Horacio Melgarejo destacó el esfuerzo del plantel durante la campaña internacional. Además, señaló que el equipo deberá cambiar de página para enfocarse nuevamente en la Liga 1.

"Quiero felicitar y agradecer la entrega de mi grupo de jugadores que muchas veces la gente no sabe el esfuerzo, la logística. Y llegamos acá, nos vamos con la frente bien alta. […] A partir de mañana, cambiar el chip y mentalizarnos en el Torneo Clausura que es lo que toca", concluyó.

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