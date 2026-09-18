Santiago Arias, volante de Cienciano del Cusco, sorprendió con sus declaraciones luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana. El volante uruguayo aseguró que el presidente de Montevideo City le ofreció dinero para hacerse expulsar durante el partido por la definición de la serie.

Las palabras del futbolista de 31 años ocurrieron luego de las recientes publicaciones del conjunto charrúa en redes sociales, donde se burlaron de los imperiales.

Santiago Arias denuncia que City Torque les ofreció dinero

"Si me pongo a decir cosas que pasan… En esa publicación de que nosotros solo tenemos altura les faltó decir que su presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros. Yo eso no salgo a decirlo. Si vamos a hacer algo para el chiste, vamos a hacerlo todo", manifestó para Inka Digital.

En ese sentido, Santiago Arias aseguró que los jugadores de Cienciano rechazaron el ofrecimiento del presidente de Montevideo City Torque y que son una institución con prestigio internacional.

"Es muy fuerte decirlo. Por eso digo que la pasión no se compra. Yo y todos mis compañeros rechazamos rotundamente eso. Nosotros vamos por la gloria, ellos nos ganaron jugando al fútbol. Recalco la unión del equipo, la garra. Es un golpe muy duro que nos llevamos (…). Lo que dijo está mal, pero que reflexionen los de allá que están chicaneando. Nosotros antes que plata somos prestigio, defendemos al club no por vendernos. Que sigan tirando chicana que yo puedo decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar", agregó.

Horacio Melgarejo defiende a Cienciano tras burlas de City Torque

Por otra parte, al ser consultado sobre los mensajes de City Torque en las plataformas virtuales, el entrenador Horacio Melgarejo defendió la trayectoria internacional de los cusqueños.

"No tengo redes, pero lo que uno puede escribir después del partido es todo más fácil. Yo dije que en el Cusco hubo un equipo y fue Cienciano. Anoche fue un equipo solo, que fue Montevideo City, y es lo que pienso", mencionó en su llegada al país.

"No puede ser el Papá de América porque recién hace tres años que existen. Papá de América es Cienciano, que ganó títulos internacionales. Ellos están haciendo un buen trabajo, pero tuvieron que regalar entradas para que vaya gente. Pasaron bien, pero deben decir las cosas como son", concluyó.