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Alianza Lima toma acciones legales tras ataque a gruta del Señor de los Milagros: "Excede por completo cualquier rivalidad deportiva"

A través de un comunicado, Alianza Lima se pronunció sobre los actos vandálicos ocurridos en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva, en la zona del denominado Caminito Íntimo.

El ataque ocurrió en la madrugada del viernes 11 de setiembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/Difusión
El ataque ocurrió en la madrugada del viernes 11 de setiembre. Foto: composición LR/Alianza Lima/Difusión
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Alianza Lima se pronunció luego de los actos vandálicos que tuvieron lugar en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva. En horas de la madruga del viernes 11 de setiembre, unos sujetos atacaron distintos espacios ubicados en la calle Mendoza Merina, que forma parte del denominado Caminito Íntimo.

A través de un comunicado, el club informó que se vieron afectados varios murales conmemorativos de la historia del club, entre estos la gruta del Señor de los Milagros. La institución victoriana presentó la denuncia ante Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Ataque en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima

En las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, se aprecia como unos individuos preden fuego en los espacios de la calle Mendoza Merino. Dicho materal ya se encuentra en poder de las autoridades.

Por otra parte, Alianza Lima pidió “reforzar el operativo de seguridad” con miras al clásico de mañana frente a Universitario de Deportes por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Comunicado de Alianza Lima tras ataque en alrededores de Matute

“El ataque alcanzó murales conmemorativos de la historia del Club, el monumento al hincha que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos, y la gruta dedicada al Señor de los Milagros, un espacio de devoción del barrio que excede por completo cualquier rivalidad deportiva”, se lee en el inicio del documento.

Alianza Lima indicó que lo acontecido excede cualquier tipo de rivalidad deportiva, pues se está afectando patrimonio cultural y símbolos de fe.

“El club condena estos hechos de manera enérgica. Se trata de actos de violencia contra el patrimonio de una comunidad y contra un símbolo de la fe que nos une y pertenece a todos los peruanos, sin distinción de camiseta”, agregaron.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

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