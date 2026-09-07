Programación fecha 9 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1
Este viernes inicia la novena jornada en el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima y Universitario protagonizarán el partido de la fecha, mientras que el líder, Deportivo Garcilaso, jugará en el Callao ante Sport Boys.
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Arranca una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La fecha 9 nos trae grandes enfrentamientos este fin de semana, teniendo como plato fuerte el clásico Alianza Lima vs Universitario. Sporting Cristal será visitante, al igual que el actual líder, Deportivo Garcilaso.
La fecha iniciará el viernes en Cajamarca con el duelo entre UTC y Juan Pablo II. El sábado, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua y por la noche se jugará el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario. El siguiente día, Sport Boys y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el Callao en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Tengamos en cuenta que el enfrentamiento entre ADT y Cienciano fue reprogramado por la participación del cuadro imperial en la Copa Sudamericana.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura
Viernes 11 de septiembre
- UTC vs Juan Pablo II
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Cusco vs Melgar
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 12 de septiembre
- Los Chankas vs FC Cajamarca
- Hora: 10.30 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Moquegua vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- Alianza Lima vs Universitario
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 13 de septiembre
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Atlético Grau vs Alianza Atlético
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: La Matanza
Miércoles 23 de septiembre
- ADT vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.