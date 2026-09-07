Programación fecha 9 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Universitario, Deportivo Garcilaso y Alianza Lima se encuentran en la lucha por el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR

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Arranca una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La fecha 9 nos trae grandes enfrentamientos este fin de semana, teniendo como plato fuerte el clásico Alianza Lima vs Universitario. Sporting Cristal será visitante, al igual que el actual líder, Deportivo Garcilaso.

La fecha iniciará el viernes en Cajamarca con el duelo entre UTC y Juan Pablo II. El sábado, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua y por la noche se jugará el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario. El siguiente día, Sport Boys y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el Callao en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Tengamos en cuenta que el enfrentamiento entre ADT y Cienciano fue reprogramado por la participación del cuadro imperial en la Copa Sudamericana.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura

Viernes 11 de septiembre

UTC vs Juan Pablo II

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Cusco vs Melgar

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 12 de septiembre

Los Chankas vs FC Cajamarca

Hora: 10.30 a. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Moquegua vs Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

Alianza Lima vs Universitario

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 13 de septiembre

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Atlético Grau vs Alianza Atlético

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: La Matanza

Miércoles 23 de septiembre

ADT vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.