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DT de Montevideo City Torque defiende que Cienciano juegue en altura: “Están en su derecho de jugar donde nacieron”

Luego de caer 2-0 en Cusco, el entrenador Marcelo Méndez sorprendió con sus declaraciones sobre la localía de Cienciano. Además, indicó que no rompieron ningún reglamento al utilizar máscaras de oxígeno.

Montevideo City Torque disputa por primera vez en su historia los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/DSports
Montevideo City Torque disputa por primera vez en su historia los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/DSports
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Cienciano del Cusco aprovechó la localía y logró imponerse 2-0 ante Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Al finalizar el partido, el entrenador rival, Marcelo Méndez, fue consultado sobre el tema de la altura y si este factor era una desventaja.

El entrenador también se pronunció sobre el uso de las máscaras de oxígeno durante la pausa de hidratación y remarcó que no infringieron ninguna reglamentación.

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DT de Montevideo City Torque defiende que Cienciano juegue en altura

"Respetamos mucho a la gente de Cusco porque están en todo su derecho de jugar donde nacieron, es recontra válido (…). Nos hemos encontrado con que se habló más de la altura que del rival. Nos quisieron instalar que era más importante la altura que el rival, y para nosotros no fue eso. Respetamos mucho al rival, a su cuerpo técnico y al club que enfrentamos”, manifestó en conferencia de prensa.

En ese sentido, el entrenador de Montevideo City Torque indicó que el reglamento de la Conmebol no impedía que sus dirigidos utilicen máscaras de oxígeno en el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

"El principal rival era Cienciano, no la altura. La altura es un obstáculo más con el que teníamos que convivir, no teníamos otra posibilidad. No infringimos ninguna ley, no hay ninguna ventaja, nada impide eso en el reglamento, simplemente creímos que podía colaborar. Algunos jugadores ni lo usaron. Era una herramienta que estaba ahí y podíamos utilizar", agregó.

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¿Cuándo es la vuelta entre Cienciano vs Montevideo City Torque?

La revancha entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará el jueves 17 de setiembre en el Centenario de Montevideo. El compromiso empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

"Sabemos que en Montevideo va a ser una historia diferente. Este equipo ha generado una identidad de juego, quizás hoy (jueves) renunciamos a ella, intentamos ser más precavidos, pero la identidad no se pierde por eso. Confiamos en lo que venimos haciendo y en este grupo de jugadores que está peleando tres torneos a la vez”, sostuvo Marcelo Méndez sobre el partido de vuelta.

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