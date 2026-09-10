Alianza Lima presenta nueva camiseta en honor al mes de octubre: ¿cuánto cuesta y dónde se puede comprar?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tal como se había anunciado hace algunos días, Alianza Lima presentó este jueves la nueva camiseta que usará en el mes de octubre. La indumentaria recupera uno de los colores que forman parte de la historia del club y llega en un año especial para la institución, que celebra 125 años de historia y 55 años desde que vistió de morado por primera vez.

Bajo el concepto “Devotos de La Victoria”, la campaña busca reconocer a las generaciones de hinchas que han mantenido vigentes la historia, los valores y las tradiciones de Alianza Lima, así como el legado que continúa transmitiéndose hacia el futuro.

Alianza Lima presenta nueva camiseta en honor al mes de octubre

La nueva equipación tiene como protagonista un morado profundo, acompañado por tonalidades más claras en el cuello redondo y los puños. El diseño incorpora detalles en dorado en el escudo de Alianza Lima. Esto busca darle un carácter conmemorativo a la camiseta y resaltar los principales símbolos del club sobre la base morada.

Esta indumentaria también cuenta con un detalle especial en la parte interna del cuello, relacionado con el nombre y la identidad de Alianza Lima. De esta manera, la propuesta busca representar el sentimiento por el club no solo como algo que se muestra, sino también como algo que se lleva desde adentro.

¿Dónde comprar y cuánto cuesta la camiseta morada de Alianza Lima?

Los hinchas de Alianza Lima ya pueden adquirir la nueva indumentaria. La tienda oficial de Nike ya lanzó este modelo a través de su página web. El precio de la camiseta es de S/269.90 y está disponible para hombres y mujeres.