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La selección peruana sufrió una dura derrota ante Venezuela y quedó al borde de la eliminación en el Campeonato Sudamericano de Vóley. Si bien el combinado nacional aún mantiene opciones de clasificar al Mundial, el entrenador Antonio Rizola descartó esta posibilidad.

El técnico brasileño admitió que Colombia, rival de las Matadoras en la penúltima jornada, es un equipo muy superior y que se encuentra al nivel de selecciones como Argentina y Brasil.

Antonio Rizola admite inferioridad de Perú ante Colombia

"Vamos a hablar verdaderamente. Colombia es 5 o 10 veces superior a nosotros. Es superior a nosotros y no se discute. Es un grupo con el que yo lo trabajé por 8 años. Lo conozco y sé que es un grupo muy fuerte. Todas las que ocupan posiciones de decisión juegan en Europa. Están habituadas a jugar en presión. Nosotros nos estamos preparando para eso y hay que tener paciencia", sostuvo en diálogo con 'Saque & Punto'.

El entrenador de la selección peruana de vóley remarcó que todos tienen la ilusión de clasificar al Mundial; sin embargo, pidió ser realistas sobre el nivel de Colombia y el futuro de la Bicolor en el torneo.

"Colombia no es nuestro adversario directo, lo es para Argentina y Brasil. Nosotros debemos intentar jugar con ellos, así como lo intentamos con Argentina y Brasil (…). No es un equipo igual a nosotros, tenemos que reconocer eso. Estamos en un proceso, soñamos en ganar los 2 partidos para clasificar al Mundial, pero querer no es poder. Buscamos tener experiencia y vivir el momento para poder llegar donde queremos", concluyó.

¿Cuándo juegan Perú vs Colombia por el Sudamericano de Vóley?

El partido entre Perú y Colombia, correspondiente a la fecha cinco del Sudamericano de Vóley, se jugará el sábado 12 de setiembre a partir de las 2.30 p. m. (hora de ambos países).

Tabla del Sudamericano de Vóley 2026: ¿en qué posición va Perú?

La selección brasileña se ubica en lo más alto con puntaje perfecto. Por su parte, Perú se encuentra en la última casilla.