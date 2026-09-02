Sporting Cristal - Los Chankas: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/Los Chankas/composición LR

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Sporting Cristal/Los Chankas/composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sporting Cristal no la pasa bien en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Roberto Mosquera enfrentará a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. Luego de la derrota por 1-0 ante Sport Boys, el cuadro celeste necesita ganar para empezar a escalar posiciones, teniendo en cuenta que vive un mal presente en la Liga 1 2026.

En cuanto al conjunto andahuaylino, vive una actualidad distinta a lo que hizo en el Apertura. Los Chankas suman tres derrotas consecutivas en el Clausura y no ganan hace más de un mes en el campeonato local. Un dato a favor es que el equipo de Walter Paolella ya sabe lo que es ganar en el estadio del cuadro rimense, habiendo triunfado en el año anterior.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 6 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

El encuentro arrancará a las 11.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Los Chankas?

Puedes ver el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Los Chankas por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Sporting Cristal sobre Los Chankas.