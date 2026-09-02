Sporting Cristal - Los Chankas: fecha, hora y canal del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Los equipos de Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo por la octava jornada del Torneo Clausura.
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Sporting Cristal no la pasa bien en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Roberto Mosquera enfrentará a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo. Luego de la derrota por 1-0 ante Sport Boys, el cuadro celeste necesita ganar para empezar a escalar posiciones, teniendo en cuenta que vive un mal presente en la Liga 1 2026.
En cuanto al conjunto andahuaylino, vive una actualidad distinta a lo que hizo en el Apertura. Los Chankas suman tres derrotas consecutivas en el Clausura y no ganan hace más de un mes en el campeonato local. Un dato a favor es que el equipo de Walter Paolella ya sabe lo que es ganar en el estadio del cuadro rimense, habiendo triunfado en el año anterior.
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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Los Chankas?
Ambos equipos se enfrentan el domingo 6 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?
El encuentro arrancará a las 11.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.
- Costa Rica, México: 10.00 a. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
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¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Los Chankas?
Puedes ver el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Los Chankas por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.
Pronósticos para el Sporting Cristal vs Los Chankas
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Sporting Cristal sobre Los Chankas.
- Betsson: gana Sporting Cristal (1,29), empate (4,65), gana Los Chankas (11,00)
- Betano: gana Sporting Cristal (1,29), empate (5,50), gana Los Chankas (9,75)
- Bet365: gana Sporting Cristal (1,27), empate (5,25), gana Los Chankas (9,50)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (1,27), empate (5,45), gana Los Chankas (9,75)
- Caliente: gana Sporting Cristal (1,26), empate (5,40), gana Los Chankas (11,00)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (1,30), empate (5,75), gana Los Chankas (9,00).