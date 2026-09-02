HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Fabián Bustos se defiende tras sorpresivo despido de Millonarios: "Hemos sido bicampeones en Perú y Ecuador"

El exentrenador de Universitario se mostró en contra de la decisión que tomó Millonarios, pues los últimos resultados le permitieron ubicarse en los primeros lugares del torneo.

Fabián Bustos solo dirigió a Universitario de Deportes en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Millonarios/Liga 1
Fabián Bustos solo dirigió a Universitario de Deportes en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Millonarios/Liga 1
Escuchar
Resumen
Compartir

El ciclo de Fabián Bustos en Millonarios llegó a su fin. A pesar de ubicarse en la quinta posición del torneo colombiano, el club anunció la salida del entrenador argentino después de ocho meses. Ante lo acontecido, el extécnico de Universitario de Deportes brindó sus descargos y negó que haya renunciado.

"No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que jugaba el equipo", mencionó en un primer momento en diálogo con 'El Tiempo'.

PUEDES VER: Ricardo Gareca llenó de elogios a jugador de Cienciano por histórica campaña en Copa Sudamericana: "Fue convocado por mí"

lr.pe

Fabián Bustos se defiende tras despido de Millonarios

El estratega de 57 años remarcó que no comparte la resolución que adoptó Millonarios, pues los últimos resultados fueron auspiciosos.

"Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte. Cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados, cuatro vallas invictas, perdimos un solo partido desde que arrancó el semestre", agregó.

En ese sentido, el entrenador argentino remarcó el exitoso ciclo que tuvo en clubes como Universitario de Deportes y Barcelona de Guayaquil.

"En todas las ligas buscan entrenadores con más del 50% y 55% de los puntos, y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces, bicampeón en Perú… Hemos perdido finales también, pero tenemos claro cómo es esto y la verdad, nos sorprendió muchísimo, pero bueno, es lo que hay que aceptar", concluyó.

PUEDES VER: Administrador de Alianza Lima responde sobre pagos a representante de Paolo Guerrero: "Hablan de unos montos alucinantes"

lr.pe

¿Qué clubes dirigió Fabián Bustos?

Fabián Bustos cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de Sudamérica. Resalta su paso por países como Perú y Ecuador.

  • Manta (Ecuador)
  • Deportivo Quito (Ecuador)
  • Imbabura (Ecuador)
  • Técnico Universitario (Ecuador)
  • Macará (Ecuador)
  • Liga de Portoviejo (Ecuador)
  • Delfín (Ecuador)
  • Barcelona SC (Ecuador)
  • Santos (Brasil)
  • América Mineiro (Brasil)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Olimpia (Paraguay)
  • Millonarios (Colombia).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

Indecopi se pronunció sobre situación de Universitario y se opone a medida cautelar a favor de Gremco

LEER MÁS
Alianza Lima se impone en el Monumental: venció 3-2 a Universitario y sigue en lo más alto de la Liga Femenina

Alianza Lima se impone en el Monumental: venció 3-2 a Universitario y sigue en lo más alto de la Liga Femenina

LEER MÁS
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025