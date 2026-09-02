Fabián Bustos se defiende tras sorpresivo despido de Millonarios: "Hemos sido bicampeones en Perú y Ecuador"

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El ciclo de Fabián Bustos en Millonarios llegó a su fin. A pesar de ubicarse en la quinta posición del torneo colombiano, el club anunció la salida del entrenador argentino después de ocho meses. Ante lo acontecido, el extécnico de Universitario de Deportes brindó sus descargos y negó que haya renunciado.

"No, no renuncié. La Junta nos comunicó que no seguíamos en el cargo, que no le gustaba la forma en que jugaba el equipo", mencionó en un primer momento en diálogo con 'El Tiempo'.

Fabián Bustos se defiende tras despido de Millonarios

El estratega de 57 años remarcó que no comparte la resolución que adoptó Millonarios, pues los últimos resultados fueron auspiciosos.

"Son decisiones que uno las respeta, pero no las comparte. Cuando te va mal, cuando no sacas resultados, es normal que a lo mejor vos tengas que salir de tu cargo, no en este caso, que estamos entre los primeros, en cuarto lugar, compitiendo bien, siendo el equipo al que menos goles le han hecho y sacando resultados, cuatro vallas invictas, perdimos un solo partido desde que arrancó el semestre", agregó.

En ese sentido, el entrenador argentino remarcó el exitoso ciclo que tuvo en clubes como Universitario de Deportes y Barcelona de Guayaquil.

"En todas las ligas buscan entrenadores con más del 50% y 55% de los puntos, y nosotros hemos sido bicampeones en Ecuador, anual dos veces, bicampeón en Perú… Hemos perdido finales también, pero tenemos claro cómo es esto y la verdad, nos sorprendió muchísimo, pero bueno, es lo que hay que aceptar", concluyó.

¿Qué clubes dirigió Fabián Bustos?

Fabián Bustos cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de Sudamérica. Resalta su paso por países como Perú y Ecuador.