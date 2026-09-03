Julio César Uribe fue agredido por supuestos hinchas de Sporting Cristal a las afueras del estadio Alberto Gallardo

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Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, fue víctima de una agresión este jueves por la tarde, situación que generó una inmediata reacción por parte de la institución celeste. A través de un comunicado, el club informó que algunos de los involucrados ya fueron reconocidos y serán denunciados ante el Ministerio Público. Además, señalaron que continúan trabajando para identificar a los demás responsables y tomar las acciones correspondientes.

El ‘Diamante’, uno de los máximos ídolos históricos de Sporting Cristal y exreferente de la selección peruana, fue agredido a las afueras del estadio Alberto Gallardo, cuando salía de su auto. La hinchada rimense se acercó para increpar a los futbolistas del club por el mal momento del cuadro celeste y aprovecharon la oportunidad para golpear al directivo.

Julio César Uribe fue agredido por supuestos hinchas de Sporting Cristal

El lamentable hecho se registró en los exteriores del estadio Alberto Gallardo y fue captado por los propios hinchas celestes. En las imágenes se aprecia cómo un grupo de aficionados interceptó a Julio César Uribe para golpearlo, mientras el dirigente salía de su carro para calmar a los barristas.

Tras el incidente, Sporting Cristal emitió un comunicado donde se rechazó lo ocurrido hacia el ‘Diamante’ y aseguró que mantendrá una posición firme frente a cualquier acto de violencia contra las personas que forman parte de la institución. Tengamos en cuenta que este suceso se dio luego de los malos resultados que viene teniendo el equipo celeste en el torneo local.

Sporting Cristal condenó ataque contra Julio César Uribe. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo se juega el próximo partido de Sporting Cristal?

El elenco celeste afrontará su siguiente duelo ante Los Chankas el próximo domingo 6 de septiembre a las 11.00 a. m. Este cotejo se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, donde ocurrió el lamentable hecho en contra de Julio César Uribe.