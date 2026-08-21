Cienciano venció a Botafogo con un global de 6-2 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Denganche/Diario Olé

Cienciano venció a Botafogo con un global de 6-2 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Denganche/Diario Olé

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La serie entre Cienciano y Botafogo estuvo marcada por un escandaloso episodio al final del partido de vuelta. Apenas sonó el pitazo final, que decretó la clasificación de los peruanos a cuartos de final de la Copa Sudamericana, los jugadores brasileños fueron a agredir al entrenador Horacio Melgarejo.

Ante la confusión por lo acontecido en el campo de juego del Estadio Nilton Santos, el defensor Kevin Becerra reveló cómo se originó este episodio de violencia.

Kevin Becerra sobre agresión a DT de Cienciano

En un primer momento, el futbolista del elenco imperial señaló que los encargados de la seguridad no los protegieron ante las agresiones de los integrantes de Botafogo.

"Se volvieron locos, estaban bravos por los goles que le hicimos allá (Cusco). Es una vergüenza lo que pasó, casi nos matan a nosotros. Estábamos solos, no había guardias, no había nada. Los guardias que tenían que protegernos nos estaban pegando. La próxima vamos a tener que traer a nuestra gente (...)", manifestó para el programa 'Mano a mano'.

En ese sentido, el ecuatoriano indicó que un jugador del 'Fogao' empezó la trifulca tras tirarle un puñete al técnico Horacio Melgarejo.

"Ellos estaban bravos por lo que pasó allá (Cusco), decían que nuestra banca se estaba burlando. Ahorita el profe no dijo nada y lo fueron a encarar, pero él estaba tranquilo. Yo escuché que no dijo nada, pero uno fue a saludarlo y le metió una piña (puñete); a ese deben sancionarlo", reveló

"Sabemos que el profe mejoró a raíz de la sanción, y nosotros, como jugadores, lo valoramos. Nosotros fuimos a defender y no podíamos meter una piña a todo el mundo porque los perjudicados íbamos a ser nosotros", agregó

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana?

Cienciano tendrá algunas semanas para prepararse con miras a los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Los imperiales se enfrentarán a Montevideo City Torque de Uruguay entre el 8 y 10 de setiembre en Cusco, mientras que la revancha será una semana después.



