HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Kevin Becerra sobre agresión a Horacio Melgarejo, DT de Cienciano: “Es una vergüenza, casi nos matan”

El defensor de Cienciano del Cusco mencionó que un jugador de Botafogo se acercó al entrenador Horacio Melgarejo al final del partido y le metió un puñete.

Cienciano venció a Botafogo con un global de 6-2 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Denganche/Diario Olé
Cienciano venció a Botafogo con un global de 6-2 por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Denganche/Diario Olé
Escuchar
Resumen
Compartir

La serie entre Cienciano y Botafogo estuvo marcada por un escandaloso episodio al final del partido de vuelta. Apenas sonó el pitazo final, que decretó la clasificación de los peruanos a cuartos de final de la Copa Sudamericana, los jugadores brasileños fueron a agredir al entrenador Horacio Melgarejo.

Ante la confusión por lo acontecido en el campo de juego del Estadio Nilton Santos, el defensor Kevin Becerra reveló cómo se originó este episodio de violencia.

PUEDES VER: Cruces 4tos de final Copa Sudamericana 2026: equipos clasificados, fechas y horarios de los partidos

lr.pe

Kevin Becerra sobre agresión a DT de Cienciano

En un primer momento, el futbolista del elenco imperial señaló que los encargados de la seguridad no los protegieron ante las agresiones de los integrantes de Botafogo.

"Se volvieron locos, estaban bravos por los goles que le hicimos allá (Cusco).  Es una vergüenza lo que pasó, casi nos matan a nosotros. Estábamos solos, no había guardias, no había nada. Los guardias que tenían que protegernos nos estaban pegando. La próxima vamos a tener que traer a nuestra gente (...)", manifestó para el programa 'Mano a mano'.

En ese sentido, el ecuatoriano indicó que un jugador del 'Fogao' empezó la trifulca tras tirarle un puñete al técnico Horacio Melgarejo.

"Ellos estaban bravos por lo que pasó allá (Cusco), decían que nuestra banca se estaba burlando. Ahorita el profe no dijo nada y lo fueron a encarar, pero él estaba tranquilo. Yo escuché que no dijo nada, pero uno fue a saludarlo y le metió una piña (puñete); a ese deben sancionarlo", reveló

"Sabemos que el profe mejoró a raíz de la sanción, y nosotros, como jugadores, lo valoramos. Nosotros fuimos a defender y no podíamos meter una piña a todo el mundo porque los perjudicados íbamos a ser nosotros", agregó

PUEDES VER: Kiara Montes responde sobre versión de que no jugaría el Campeonato Sudamericano de Vóley con Perú: "Mi compromiso es hasta el final"

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana?

Cienciano tendrá algunas semanas para prepararse con miras a los 4tos de final de la Copa Sudamericana. Los imperiales se enfrentarán a Montevideo City Torque de Uruguay entre el 8 y 10 de setiembre en Cusco, mientras que la revancha será una semana después.


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”

Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”

LEER MÁS
Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final

Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final

LEER MÁS
¡Cienciano a cuartos de final! El 'Papá' cayó 1-0 ante Botafogo, pero avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026

¡Cienciano a cuartos de final! El 'Papá' cayó 1-0 ante Botafogo, pero avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”

Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”

LEER MÁS
¡Cienciano a cuartos de final! El 'Papá' cayó 1-0 ante Botafogo, pero avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026

¡Cienciano a cuartos de final! El 'Papá' cayó 1-0 ante Botafogo, pero avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final

Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final

LEER MÁS
FC Barcelona - Elche: día, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

FC Barcelona - Elche: día, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

LEER MÁS
TAS suspende sanción a Horacio Melgarejo: técnico de Cienciano volverá a dirigir en la Liga 1

TAS suspende sanción a Horacio Melgarejo: técnico de Cienciano volverá a dirigir en la Liga 1

LEER MÁS
Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido de ida por los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido de ida por los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025