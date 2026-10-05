Ignacio Buse ya conoce su camino en el Masters 1000 de Shanghái. La primera raqueta nacional, que será cabeza de serie en uno de los torneos más importantes del circuito ATP, arrancará su participación en la segunda ronda y espera por el vencedor de la serie entre el checo Vit Kopriva y el belga Zizou Bergs.

De acuerdo con el sorteo del cuadro oficial, el popular Nacho cayó en la misma zona que el español Carlos Alcaraz (número 3 del ranking mundial) y el francés Valentin Vacherot (vigente campeón del certamen).

¿Qué debe pasar para un cruce entre Buse y Alcaraz en Sanghái?

Para que Ignacio Buse se enfrente a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái, ambos deben salir victoriosos en la segunda ronda, lo que aseguraría su choque en la tercera etapa del campeonato. De darse este escenario, sería la primera vez que el peruano se mide contra el español.

Luego de su desempeño con la selección peruana en la Copa Davis y la consagración en el ATP 250 Winston-Salem, existe mucha expectativa por ver al popular 'Nacho' en uno de los eventos más importantes de la gira asiática.

¿Cuándo debuta Ignacio Buse en el Masters 1000 de Shanghái?

El debut de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Shanghái tendrá lugar entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre. A la espera del vencedor entre Vit Kopriva y Zizou Bergs, se espera que en los próximos días la organización defina el horario exacto.

Ranking de Ignacio Buse

Según la última actualización, el peruano se ubica en el puesto 36 del ranking mundial ATP con 1.447 puntos.