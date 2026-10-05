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Perú vs Chile: fecha, hora y canal confirmado del debut de la selección en el Sudamericano de Vóley Sub-19

Las dirigidas por Martín Escudero debutarán contra su clásico rival en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub-19. Revisa todos los detalles del partido Perú vs Chile.

Perú y Chile se enfrentarán en la ciudad de Maracaibo por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Intagram/Volleyball World
Perú y Chile se enfrentarán en la ciudad de Maracaibo por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub-19. Foto: composición LR/Intagram/Volleyball World
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La selección peruana de vóley Sub-19 quedó lista para su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19. Luego de culminar sus amistosos frente a Venezuela, las dirigidas por Martín Escudero cuentan los días para medirse a Chile en la primera jornada del grupo A.

Las Matadorcitas tienen como principal objetivo alcanzar uno de los tres cupos que ofrece el torneo para el Mundial 2027. En ese sentido, imponerse en el clásico será clave para superar la fase de grupos.

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¿Cuándo juega Perú vs Chile vóley?

El partido entre Perú vs Chile, correspondiente a la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19, se jugará el miércoles 7 de setiembre en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, recinto ubicado en la ciudad de Maracaibo (Venezuela).

¿A qué hora juega Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19?

El duelo entre peruanas y chilenas se disputará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora chilena).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (jueves 8)

¿Qué canal transmite el partido Perú vs Chile vóley?

La transmisión del primer partido de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo del canal de YouTube Voley Zone TV. Por otra parte, puedes seguir el punto a punto a través de cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

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Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub-19

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

Convocadas de Chile para el Sudamericano de Vóley Sub-19

  • Lucía Marín
  • Isabella Elisa Grille Queirolo
  • María Paulina Aravena Campos
  • Victoria Latorre Leach
  • Dominga Sotomayor
  • Nur Martin
  • Pilar Meneses
  • Florencia Daniela Olate Neira
  • Laura Bozzolo
  • Jasmín Rey Theophilo
  • Camila Ignacia Flores Guzmán
  • Paula Salas
  • Sofía Gonzalez Quatindioy
  • Isidora Gabriela Rieloff Ruiz

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