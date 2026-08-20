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Kiara Montes responde sobre versión de que no jugaría el Campeonato Sudamericano de Vóley con Perú: "Mi compromiso es hasta el final"

La capitana de la selección peruana de vóley se mostró fastiada sobre los rumores de su ausencia en el Campeonato Sudamericano y pidió que dejen de "armar polémicas".

Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana de vóley. Foto: FPV
Kiara Montes es una de las referentes de la selección peruana de vóley. Foto: FPV
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La selección peruana sigue alistándose para buscar uno de los boletos al Mundial en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. En medio de este panorama, empezó a circular un rumor de que la capitana Kiara Montes no estaría presente en el certamen clasificatorio.

"Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo Sudamericano del próximo mes. La también capitana de Regatas Lima tendría asuntos personales ya programados con anterioridad", mencionó el periodista Ricardo Burga en su cuenta de Twitter.

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Kiara Montes desmiente que no jugará el Campeonato Sudamericano de Vóley

Ante dicha versión, la voleibolista de Regatas Lima decidió responder y dejó en claro que solo quedaría fuera de la lista de convocadas por un tema de rendimiento o lesión.

"Déjame decirte que mi compromiso con mi selección es hasta el final, si quedo fuera de la lista del sudamericano los únicos motivos serían rendimiento o lesión. Te agradecería que te retractes y dejes de armar polémicas", indicó.

Respuesta de Kiara Montes en redes sociales. Foto: Twitter

Respuesta de Kiara Montes en redes sociales. Foto: Twitter

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¿Cuándo empieza el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 se jugará entre el 8 y el 13 de setiembre en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). La competición otorga un cupo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027 y tres plazas para el Mundial de Estados Unidos y Canadá.

Partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

Las dirigidas por Antonio Rizola debutarán en la competición frente a Argentina. El formato del torneo es de todos contra todos.

  • Perú vs Argentina | martes 8 de setiembre | 12.00 p. m.
  • Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m.
  • Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.
  • Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 8.30 a. m.
  • Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 7.00 a. m.


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