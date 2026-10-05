Oliver Sonne fue desconvocado de la selección peruana y no jugará ante Colombia

Oliver Sonne quedó fuera de la selección peruana para el último partido de la fecha FIFA de octubre. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó este lunes 5 de octubre que el lateral fue desafectado de la convocatoria y no estará disponible para el encuentro ante Colombia.

La decisión fue comunicada por la FPF luego de una evaluación médica realizada al futbolista. Según informó el máximo organismo del fútbol peruano, la determinación fue coordinada con el Burnley Football Club, actual equipo de Sonne en Inglaterra.

“Tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley Football Club, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra”, señaló la Federación Peruana de Fútbol en su comunicado.

Oliver Sonne fue desafectado de la selección peruana por lesión.

De esta manera, Sonne no podrá participar en el cuarto amistoso que la selección peruana disputará durante esta fecha FIFA. El futbolista había formado parte de la convocatoria de Mano Menezes para los compromisos internacionales de octubre.

Sonne retornará a Inglaterra

Tras quedar desafectado de la convocatoria, Oliver Sonne regresará a Inglaterra para reincorporarse al Burnley. El club inglés fue informado y participó en la coordinación con la Federación Peruana de Fútbol para concretar el retorno del futbolista.

¿Cuándo juega Perú vs. Colombia?

La selección peruana se enfrentará a Colombia este martes 6 de octubre, a las 6.45 p. m. El partido será el cuarto compromiso de la ‘Bicolor’ durante esta fecha FIFA y marcará el cierre de la gira internacional del equipo dirigido por Mano Menezes.