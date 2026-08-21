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Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final

Cienciano avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero la celebración terminó en una pelea entre ambos equipos, en la que Horacio Melgarejo fue uno de los principales involucrados.

Jugadores de Botafogo fueron contra el plantel del cuadro cusqueño tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR
Jugadores de Botafogo fueron contra el plantel del cuadro cusqueño tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Foto: Composición LR
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El ‘Papá’ volvió a hacer historia en la Copa Sudamericana y selló su clasificación a los cuartos de final en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Sin embargo, la alegría por dejar en el camino a Botafogo quedó rápidamente opacada por un incidente que se produjo en el campo de juego.

La tensión apareció tras finalizar el encuentro y derivó en un enfrentamiento entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. El DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, quedó en medio de la trifulca, mientras algunos futbolistas y parte del plantel del conjunto brasileño fueron hacia el argentino.

PUEDES VER: ¡Cienciano a cuartos de final! El 'Papá' cayó 1-0 ante Botafogo, pero avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026

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Clasificación de Cienciano terminó con enfrentamiento entre ambos equipos

Tras el pitazo final, empezaron las corridas en el campo y Melgarejo fue uno de los principales apuntados. El estratega de Cienciano intentó alejarse mientras algunos futbolistas y miembros del plantel del Fogão se acercaban a él y se generó un tumulto en la zona.

El técnico cusqueño terminó acorralado contra una valla publicitaria y recibió algunas agresiones del equipo rival. En tanto, jugadores de Cienciano acudieron para defender a su entrenador, mientras el personal de seguridad ingresó al campo para intentar controlar la situación.

PUEDES VER: TAS suspende sanción a Horacio Melgarejo: técnico de Cienciano volverá a dirigir en la Liga 1

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¿Cómo quedó Cienciano en la Copa Sudamericana?

Cienciano consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana pese a perder 1-0 en el partido de vuelta disputado en Brasil. El cuadro cusqueño hizo valer la goleada 6-1 conseguida en el encuentro de ida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y cerró la serie con un 6-2 global.

De esta manera, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo dejó fuera al vigente campeón de la Copa Libertadores 2024 y ahora enfrentará a Montevideo City Torque en la siguiente ronda del torneo internacional.

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