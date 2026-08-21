Clasificación de Cienciano terminó en pelea: jugadores de Botafogo fueron contra Horacio Melgarejo tras el pitazo final
Cienciano avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero la celebración terminó en una pelea entre ambos equipos, en la que Horacio Melgarejo fue uno de los principales involucrados.
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El ‘Papá’ volvió a hacer historia en la Copa Sudamericana y selló su clasificación a los cuartos de final en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Sin embargo, la alegría por dejar en el camino a Botafogo quedó rápidamente opacada por un incidente que se produjo en el campo de juego.
La tensión apareció tras finalizar el encuentro y derivó en un enfrentamiento entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos. El DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, quedó en medio de la trifulca, mientras algunos futbolistas y parte del plantel del conjunto brasileño fueron hacia el argentino.
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Clasificación de Cienciano terminó con enfrentamiento entre ambos equipos
Tras el pitazo final, empezaron las corridas en el campo y Melgarejo fue uno de los principales apuntados. El estratega de Cienciano intentó alejarse mientras algunos futbolistas y miembros del plantel del Fogão se acercaban a él y se generó un tumulto en la zona.
El técnico cusqueño terminó acorralado contra una valla publicitaria y recibió algunas agresiones del equipo rival. En tanto, jugadores de Cienciano acudieron para defender a su entrenador, mientras el personal de seguridad ingresó al campo para intentar controlar la situación.
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¿Cómo quedó Cienciano en la Copa Sudamericana?
Cienciano consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana pese a perder 1-0 en el partido de vuelta disputado en Brasil. El cuadro cusqueño hizo valer la goleada 6-1 conseguida en el encuentro de ida en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y cerró la serie con un 6-2 global.
De esta manera, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo dejó fuera al vigente campeón de la Copa Libertadores 2024 y ahora enfrentará a Montevideo City Torque en la siguiente ronda del torneo internacional.