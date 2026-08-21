Horacio Melgarejo y su tajante respuesta tras pelea entre Cienciano y Botafogo: “Está todo grabado y no quiero problemas”
El técnico de Cienciano sorprendió con su respuesta luego de ser consultado por lo ocurrido al finalizar el encuentro contra Botafogo, por la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana.
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Cienciano volvió a meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana tras eliminar a Botafogo y sellar su clasificación con un marcador global de 6-2. El conjunto cusqueño hizo valer el 6-1 conseguido en el duelo de ida y, pese a caer 1-0 en Brasil, avanzó a los cuartos de final del torneo internacional.
Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por un enfrentamiento entre integrantes de ambos equipos, en el que Horacio Melgarejo quedó involucrado. Tras lo ocurrido en el estadio Nilton Santos, el DT de Cienciano fue consultado por la prensa durante la conferencia y respondió de manera tajante.
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Horacio Melgarejo responde tras la pelea con Botafogo: “Está todo grabado”
Tras el enfrentamiento que se produjo luego del partido, el técnico del conjunto cusqueño fue consultado en conferencia de prensa sobre lo ocurrido. Melgarejo evitó explicar qué había provocado el incidente y dejó una respuesta clara ante la pregunta del periodista.
“No te voy a contestar porque está todo grabado y no quiero problemas”, señaló el estratega argentino.
Melgarejo pide ir “paso a paso” tras clasificación de Cienciano
Pese a lograr el triunfo en Brasil, Melgarejo pidió tomar el resultado con cautela y mantener los pies sobre la tierra, pese a la ilusión que genera la campaña del 'Papá' en la Copa Sudamericana. “Vamos paso a paso. Vamos con seriedad porque sabemos que enfrentamos a grandes equipos. No podemos quitarle la ilusión a la hinchada. Este equipo mata por esta camiseta”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que el Cienciano ahora se encuentra enfocado en su próximo compromiso en la Liga 1 antes de pensar nuevamente en el torneo internacional. “No podemos pensar más allá que el partido de Boys”, indicó. Como se recuerda, el conjunto cusqueño enfrentará a Sport Boys este domingo 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura, en el estadio Miguel Grau.