HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Balcázar presidente y la bronca continúa | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: "Es un país que respira vóley"

Después de derrotar 3-0 a Boston College, la voleibolista elogió el apoyo de la hinchada e invitó a que las puedan alentar en las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026.

Camila Brait aseguró que Osasco tiene cosas por mejorar para las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes
Camila Brait aseguró que Osasco tiene cosas por mejorar para las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ya conoce a sus primeros clasificados a semifinales. Después de vencer a San Martín en un partidazo, Alianza Lima clasificó a la siguiente instancia del torneo. Del mismo modo, Osasco de Brasil está entre los 4 mejores tras vencer con solvencia a Boston College. Al finalizar el encuentro, Camila Brait, una de las figuras de su equipo, analizó su rendimiento y no dudó en elogiar a la hinchada peruana.

En conversación con la prensa local, Brait quedó impresionada por el apoyo de la hinchada en el Perú y aseguró que es un país muy apasionado por el vóley. Asimismo, invitó al público a seguir alentándolas en las instancias decisivas del Sudamericano.

PUEDES VER: Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: Hay que ser realistas

lr.pe

Jugadora de Osasco resaltó al Perú tras pasar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026

"Es un campeonato muy bueno. Más aún aquí en Perú, que es un país, una ciudad que respira voleibol. Así que es un campeonato muy bueno. La afición estuvo presente ayer y hoy. Apuesto a que también estarán presentes en la semifinal. Esperemos estar en la final", declaró la libero.

Además, analizó lo que fue el nivel de Osasco ante Boston College. "Muy feliz por la victoria de hoy (ayer) por 3-0. El equipo está desarrollando resiliencia para llegar bien preparados a la fase final, la semifinal. Aún no conocemos a nuestro rival en la semifinal; tenemos que esperar al partido de mañana. Mañana descansaremos después del partido y nos centraremos en esperar a nuestro rival, estudiándolo lo mejor posible para llegar bien preparados a la semifinal", agregó.

Finalmente, precisó que el equipo deberá corregir algunas falencias para buscar el pase a la gran final. "Todavía hay algunas cosas que debemos corregir. Veremos el video más tarde para ver qué hicimos mal y qué hicimos bien y así poder mejorar, porque ahora los partidos son cada vez más difíciles. Sabemos que la semifinal será muy difícil y esperamos jugar aún mejor en ella", concluyó.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: Es un equipo que sabe jugar

lr.pe

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima y Osasco son las primeras escuadras clasificadas a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

EquiposPJPGPPPuntos
Alianza Lima (Perú)2206
Universidad San Martín (Perú)1010
Banco República (Uruguay)1010

Grupo B

EquiposPJPGPPPuntos
Osasco (Brasil)2206
Boston Collage (Chile)1010
Olympic Cochabamba (Bolivia)1010

Grupo C

EquiposPJPGPPPuntos
Regatas (Perú)1103
Sesi SP (Brasil)1103
UVIV (Ecuador)2020
Notas relacionadas
¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Regatas vs Sesi SP de Brasil EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 2 del torneo

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 2 del torneo

LEER MÁS
Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 2 del torneo

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 2 del torneo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

Julinho sorprende al asegurar que un empate ante Universitario sería buen resultado para Sporting Cristal: "Hay que ser realistas"

LEER MÁS
Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

Nolberto Solano asegura que terminó el ciclo de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la selección peruana: "Por algo juega en Juan Pablo II"

LEER MÁS
Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fuertes lluvias en Perú EN VIVO: torrenteras destruyen casas y bloquean vías en Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Padre de familia cuenta cómo reaccionó al descubrir que ganó S/6.5 millones de La Tinka: "Revisamos la página tres veces"

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 2 del torneo

Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado

Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

Congresista Elías Varas habría vulnerado la neutralidad durante debate de censura contra José Jerí, alerta el JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025