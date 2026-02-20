Camila Brait aseguró que Osasco tiene cosas por mejorar para las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes

Camila Brait aseguró que Osasco tiene cosas por mejorar para las semifinales del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ya conoce a sus primeros clasificados a semifinales. Después de vencer a San Martín en un partidazo, Alianza Lima clasificó a la siguiente instancia del torneo. Del mismo modo, Osasco de Brasil está entre los 4 mejores tras vencer con solvencia a Boston College. Al finalizar el encuentro, Camila Brait, una de las figuras de su equipo, analizó su rendimiento y no dudó en elogiar a la hinchada peruana.

En conversación con la prensa local, Brait quedó impresionada por el apoyo de la hinchada en el Perú y aseguró que es un país muy apasionado por el vóley. Asimismo, invitó al público a seguir alentándolas en las instancias decisivas del Sudamericano.

Jugadora de Osasco resaltó al Perú tras pasar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026

"Es un campeonato muy bueno. Más aún aquí en Perú, que es un país, una ciudad que respira voleibol. Así que es un campeonato muy bueno. La afición estuvo presente ayer y hoy. Apuesto a que también estarán presentes en la semifinal. Esperemos estar en la final", declaró la libero.

Además, analizó lo que fue el nivel de Osasco ante Boston College. "Muy feliz por la victoria de hoy (ayer) por 3-0. El equipo está desarrollando resiliencia para llegar bien preparados a la fase final, la semifinal. Aún no conocemos a nuestro rival en la semifinal; tenemos que esperar al partido de mañana. Mañana descansaremos después del partido y nos centraremos en esperar a nuestro rival, estudiándolo lo mejor posible para llegar bien preparados a la semifinal", agregó.

Finalmente, precisó que el equipo deberá corregir algunas falencias para buscar el pase a la gran final. "Todavía hay algunas cosas que debemos corregir. Veremos el video más tarde para ver qué hicimos mal y qué hicimos bien y así poder mejorar, porque ahora los partidos son cada vez más difíciles. Sabemos que la semifinal será muy difícil y esperamos jugar aún mejor en ella", concluyó.

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima y Osasco son las primeras escuadras clasificadas a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

Equipos PJ PG PP Puntos Alianza Lima (Perú) 2 2 0 6 Universidad San Martín (Perú) 1 0 1 0 Banco República (Uruguay) 1 0 1 0

Grupo B

Equipos PJ PG PP Puntos Osasco (Brasil) 2 2 0 6 Boston Collage (Chile) 1 0 1 0 Olympic Cochabamba (Bolivia) 1 0 1 0

Grupo C