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Deportes

Atletas transgénero no podrán competir en los Juegos Olímpicos: COI anunció que solo admitirá a mujeres biológicas

El Comité Olímpico Internacional anunció una nueva medida a partir de Los Ángeles 2028 para proteger la "equidad, seguridad e integridad" en la categoría femenina.

El Comité Olímpico Internacional aprobó la nueva norma "basado en la ciencia". Foto: AFP
El Comité Olímpico Internacional aprobó la nueva norma "basado en la ciencia". Foto: AFP

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves 26 de marzo una nueva política de "protección de la categoría femenina" en los Juegos Olímpicos. Vía redes sociales, la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, informó que a partir de la edición de Los Ángeles 2028 solo se admitirá a mujeres biológicas como competidoras y no a atletas transgénero.

La dirigente explicó que la elegibilidad para las participantes de la rama femenina en sus diferentes disciplinas se hará tras una prueba de detección del gen SRY, el cual solo está presente en hombres biológicos.

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COI sobre su política hacia atletas transgénero: "Se basa en la ciencia"

"El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino", se lee en el comunicado que da cuenta de la norma aprobada por el Comité Ejecutivo.

Coventry señaló que contaban con respaldo científico para su propuesta y consideró que "en algunos deportes no es seguro" que hombres biológicos se enfrenten a las mujeres. "La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos", sostuvo.

En cuanto a las posibles excepciones a esta medida, se estableció que solo se contemplarán los casos de atletas diagnosticados con síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos o aquellos que no se beneficien de la mejora del rendimiento de la testosterona.

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De acuerdo con el COI, esta disposición "protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina" y fue desarrollada "partiendo de que está universalmente aceptado que la existencia de una categoría femenina es necesaria para permitir que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso al deporte de elite".

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