Palmeiras vs Cerro Porteño EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final de la Copa Libertadores

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Palmeiras vs Cerro Porteño EN VIVO juegan HOY miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo en el estadio Nubank Parque, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El elenco brasileño iniciará la llave jugando en su estadio, donde suele hacerse casi imbatible. Palmeiras llegó a esta fase luego de quedar segundo en el Grupo F por debajo de su próximo rival, Cerro Porteño. Por el lado de los paraguayos, no perdieron ante el 'Albiverde' en ninguno de los dos partidos de la presente edición del torneo internacional.

Canal para ver Palmeiras vs Cerro Porteño

El partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, por la Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Palmeiras vs Cerro Porteño

El duelo entre Palmeiras y Cerro Porteño se disputará este miércoles 12 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 13/08)

Estadio donde se juega Palmeiras vs Cerro Porteño

Palmeiras y Cerro Porteño disputarán este encuentro en el estadio Nubank Parque. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 43.000 espectadores.

Pronóstico de Palmeiras vs Cerro Porteño

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Palmeiras sobre Cerro Porteño.

Betsson: gana Palmeiras (1,29), empate (4,60), gana Cerro Porteño (11,50)

Betano: gana Palmeiras (1,33), empate (5,40), gana Cerro Porteño (11,75)

Bet365: gana Palmeiras (1,30), empate (5,50), gana Cerro Porteño (9,00)

1XBet: gana Palmeiras (1,32), empate (5,08), gana Cerro Porteño (11,50)

Caliente: gana Palmeiras (1,33), empate (5,40), gana Cerro Porteño (9,70)

Doradobet: gana Palmeiras (1,33), empate (5,00), gana Cerro Porteño (10,00).

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