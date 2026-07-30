Gran amenaza en el fútbol: Mbappé, Haaland, Yamal y otras estrellas no jugarían el Mundial si UEFA rompe con la FIFA

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El enfrentamiento entre la UEFA y la FIFA ya no solo genera preocupación en las oficinas de ambas organizaciones. Si la advertencia del fútbol europeo llega a concretarse, el próximo Mundial podría disputarse sin varias de las selecciones más poderosas del planeta y, por consiguiente, sin algunos de los jugadores más importantes de la actualidad como Mbappé, Haaland o Yamal.

La posibilidad surgió después de que las 55 federaciones que integran la UEFA respaldaran una postura conjunta frente al proyecto comercial impulsado por Gianni Infantino. Aunque todavía no existe una decisión definitiva, el eventual boicot abriría un escenario inédito para la Copa del Mundo y cambiaría por completo el panorama del torneo más importante del deporte rey.

¿Qué futbolistas incluiría?

España

Lamine Yamal

Pedri

Nico Williams

Rodri

Francia

Kylian Mbappé

Ousmane Dembélé

Eduardo Camavinga

Aurélien Tchouaméni

Noruega

Erling Haaland

Martin Ødegaard

Inglaterra

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Harry Kane

Phil Foden

Portugal

Bruno Fernandes

Rafael Leão

Vitinha

Alemania

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Antonio Rüdiger

Países Bajos

Virgil van Dijk

Xavi Simons

Bélgica

Kevin De Bruyne

Jérémy Doku

Kylian Mbappé encabezaría la lista de grandes ausencias

Si Francia decide alinearse con la postura de la UEFA, uno de los principales perjudicados sería Kylian Mbappé. Considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, el delantero podría quedarse sin disputar un Mundial pese a encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera.

Junto a él también quedarían fuera otras figuras francesas como Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, William Saliba, Mike Maignan y Michael Olise, jugadores que conforman una de las plantillas más competitivas del planeta.

España perdería a su generación más prometedora

La vigente campeona del mundo también podría verse afectada. El fútbol español cuenta con una generación de jugadores que apunta a dominar la próxima década y que tendría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo.

Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Gavi integrarían la lista de futbolistas que no podrían participar si España acompaña la decisión de la UEFA.

Haaland, Bellingham y otras figuras tampoco jugarían

El impacto no se limitaría a Francia y España. Noruega perdería a Erling Haaland y Martin Ødegaard, mientras que Inglaterra dejaría fuera a una generación encabezada por Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden y Cole Palmer.

A ellos se sumarían estrellas de otras selecciones europeas como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Antonio Rüdiger (Alemania); Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y Cristiano Ronaldo, si continúa en actividad (Portugal); además de Nicolò Barella, Alessandro Bastoni y Sandro Tonali (Italia).