Selección peruana confirmó rivales para la próxima fecha FIFA: FPF pactó cuatro partidos amistosos para septiembre y octubre

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La selección peruana se alista para afrontar sus próximos encuentros amistosos por fecha FIFA de los meses de septiembre y octubre. El cuadro dirigido por el brasileño Mano Menezes deberá viajar a Estados Unidos y Canadá para afrontar los cuatro cotejos que pactó la Federación Peruana de Fútbol.

El anuncio compartido en redes sociales indica que el equipo nacional enfrentará a Estados Unidos y México en septiembre, mientras que en octubre, hará lo propio ante Canadá y Colombia. "La Bicolor iniciará una nueva gira de amistosos internacionales, un nuevo desafío para seguir creciendo y representar con orgullo a todo el Perú”, informó la ‘Bicolor’ a través de su cuenta de X.

Selección Peruana confirmó amistosos de septiembre y octubre. Foto: La Bicolor

Selección peruana confirmó rivales para los próximos partidos amistosos de fecha FIFA

Con esta publicación, se confirma que Perú disputará cuatro duelos amistosos que le servirán a Mano Menezes de cara a las próximas Eliminatorias. En el mes de septiembre, la Blanquirroja enfrentará a Estados Unidos y México, el 26 y 29, respectivamente. Ambos duelos se llevarán a cabo en suelo estadounidense. Por otro lado, el 3 de octubre jugará ante Canadá en Montreal, mientras que el 6 del mismo mes se medirá ante Colombia en Miami.

La selección peruana ya sabe lo que es enfrentarse a estas cuatro selecciones. El duelo más reciente que tuvo ante una de ellas fue contra Canadá. La Bicolor enfrentó al combinado de CONCACAF en la Copa América 2024, donde cayó por la mínima con gol de Jonathan David.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados de Mano Menezes?

Hasta el momento, no se tiene una fecha confirmada para conocer la lista de convocados, pero usualmente se anuncia una o dos semanas antes de afrontar el primer partido. Por lo tanto, es muy probable que la semana del 14 al 20 de septiembre se pueda conocer a los futbolistas que llamará Mano Menezes para los duelos de fecha FIFA.