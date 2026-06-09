Mano Menezes lanza autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Los equipos maduros no sufren goles así”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La selección peruana cayó por 3-1 ante España en un partido amistoso internacional disputado en Puebla, México. El equipo dirigido por Mano Menezes no pudo frenar a una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026, que se quedó con la victoria en el estadio Cuauhtémoc.

Pese a que la Blanquirroja logró descontar por medio de un gol de Jairo Vélez, el conjunto nacional no encontró la forma de revertir el marcador. Tras el encuentro, el estratega brasileño ofreció una conferencia de prensa y analizó el rendimiento de sus dirigidos, y reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir.

Mano Menezes lanza autocrítica tras derrota de Perú ante España

El DT de la selección peruana se pronunció luego de la caída frente al conjunto español y dejó una reflexión sobre los errores que aún debe corregir su equipo para alcanzar un mayor nivel competitivo. El entrenador destacó algunas virtudes de sus dirigidos, aunque admitió que el equipo todavía debe mejorar en momentos puntuales de los partidos.

"El jugador peruano tiene técnica, pero sufrimos goles como el de hoy. Los equipos maduros, que compiten y logran objetivos, no sufren goles así. Debemos cometer menos errores, creo que podemos mejorar con más concentración; todo esto debemos recorrer en este camino", declaró.

Asimismo, Menezes remarcó que el actual proceso busca consolidar nuevos futbolistas pensando en el futuro de la selección. En esa línea, aseguró que el comando técnico viene evaluando a varios jugadores jóvenes y se mostró optimista respecto del crecimiento del equipo en los próximos compromisos.

"Estamos logrando lo que queremos, estamos trabajando con jugadores jóvenes en este proceso. Cuando llegue la hora de competir oficialmente vamos a estar preparados", afirmó.

España superó a Perú en amistoso internacional

La selección española golpeó rápidamente en el encuentro y se puso en ventaja apenas a los dos minutos gracias a Mikel Oyarzabal. Posteriormente, Pedri amplió la diferencia a los 32’, que dominaron gran parte del compromiso disputado en territorio mexicano.

En la segunda mitad, Jairo Vélez descontó para Perú y le dio esperanza al conjunto nacional de revertir el resultado; sin embargo, un autogol de Pedro Gallese terminó sentenciando el 3-1 definitivo a favor de España.