Visita ilustre: Comite Olímpico Peruano recibió al presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, Morinari Watanabe

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El Comité Olímpico Peruano recibió la visita oficial del presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, Morinari Watanabe, en su sede institucional. La recepción fue encabezada por el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, y contó con la presencia de Cecilia Tait, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y deportista olímpica; Lucinda Infante Bramon, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia; y María Martínez, secretaria general del Comité Olímpico Peruano.

Como muestra del reconocimiento y la tradición peruana, el Dr. Renzo Manyari entregó al presidente de la Federación Internacional de Gimnasia la Vara de Varayoc, símbolo de liderazgo, respeto y compromiso y que era recibido por las autoridades de las comunidades durante el incanato. Estas eran elegidas bajo un sistema en el que la población organizaba una serie de reuniones para debatir y decidir la correcta. Este proceso aún se practica en algunas zonas del país a pesar de los años.

Morinari Watanabe visitó la sede institucional del Comite Olímpico Peruano. Foto: Comite Olímpico Peruano

Durante la visita también se anunció el otorgamiento de una beca en Japón para que un deportista peruano de gimnasia realice una base de entrenamiento, iniciativa que contribuirá a fortalecer su preparación y desarrollo deportivo.

La actividad contó con la entusiasta participación de los deportistas de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia, quienes vivieron con emoción este importante encuentro. Asimismo, Cecilia Tait compartió en todo momento con los deportistas, los acompañó y alentó en la actividad.

El Dr. Renzo Manyari agradeció la visita de Morinari Watanabe y destacó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación para impulsar el desarrollo de la gimnasia en el Perú. Por su parte, Morinari Watanabe agradeció el cálido recibimiento y la presencia de los deportistas, reafirmando el compromiso de la Federación Internacional de Gimnasia con el crecimiento de esta disciplina y el fortalecimiento del movimiento olímpico.