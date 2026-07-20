Partidos de hoy, lunes 20 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 20 de julio del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales como Zapping TV, Tigo Sports o en servicios de streaming como Bicolor+ y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El día de hoy continúan el fútbol en Perú con grandes duelos. Por la Liga 2, la fecha 10 sigue con el enfrentamiento entre Pirata vs San Martín, siendo este, el último de la jornada. En países como Bolivia, Ecuador y Paraguay también se jugarán partidos interesantes como los de Nacional Potosí vs Real Oruro, Mushuc Runa vs Orense y Tacuary vs Deportivo Capiatá, respectivamente.

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Pirata vs San Martín

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

San Antonio vs ABB

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Nacional Potosí vs Real Oruro

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Mushuc Runa vs Orense

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos de la División Intermedia de Paraguay HOY