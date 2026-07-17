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La Comisión Disciplinaria de la Liga impuso una severa sanción al entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, luego de las declaraciones que brindó al término del partido entre Cienciano y ADT por la Copa de la Liga. De acuerdo con la información de Kevin Pacheco, el técnico argentino fue suspendido por un año, por lo que no podrá dirigir en ninguna competencia organizada por la Liga durante ese periodo.

Esta medida responde a las declaraciones del técnico, que fueron consideradas una infracción al Reglamento Disciplinario de la Liga. Según se informa, la sanción fue impuesta conforme a los artículos correspondientes del reglamento vigente. “Sancionar al señor Horacio Melgarejo con la suspensión del periodo de 1 año”, señala el documento.

Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga

Además de la sanción impuesta, Horacio Melgarejo recibió una multa equivalente a 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pese al castigo, la resolución indica que el entrenador puede presentar un recurso de apelación para que el caso sea revisado por las instancias competentes.

Tras esta resolución, Cienciano deberá afrontar un año sin la presencia del estratega argentino en el banquillo. Por ahora, el club deberá evaluar los pasos a seguir, teniendo en cuenta que el entrenador puede presentar un recurso de apelación para que el caso sea revisado por las instancias competentes.

¿Cuándo es el próximo partido de Cienciano en la Liga 1?

El siguiente encuentro de Cienciano será ante Melgar este viernes 17 de julio a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y es parte de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.