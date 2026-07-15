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Universitario - Sporting Cristal: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Liga Femenina

Luego de rescatar un empate en el Gallardo, las Leonas anhelan consagrarse frente a su gente en el Monumental. Revisa todo sobre la revancha entre la U vs. Cristal femenino.

Universitario y Sporting Cristal femenino se enfrentarán por tercera ocasión en la temporada. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal
Universitario y Sporting Cristal femenino se enfrentarán por tercera ocasión en la temporada. Foto: composición LR/Universitario/Sporting Cristal
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Empezó la cuenta regresiva para la gran final de la Liga Femenina 2026. Luego del emotivo partido de ida, Universitario y Sporting Cristal volverán a medir fuerzas, esta vez en el Estadio Monumental, para conocer al mejor equipo del Torneo Apertura.

Si bien las Leonas buscarán definir el título en su casa, la serie se encuentra totalmente abierta y existe mucha expectativa por saber cómo se definirá al ganador. De acuerdo con las normas de la competición, en caso de que vuelvan a igualar, la tanda de penales determinará qué club se consagra.

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¿Cuándo juega Universitario - Sporting Cristal por la final de la Liga Femenina?

El partido de vuelta entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal femenino se llevará a cabo el viernes 17 de julio en el Estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario - Sporting Cristal la final femenina?

En territorio nacional, el duelo entre merengues y rimenses iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes preparó una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (sábado 18)

¿Dónde ver la final femenina Universitario - Sporting Cristal?

La transmisión del clásico entre Universitario y Sporting Cristal se podrá ver en vivo a través de los canales de YouTube de Bicolor + y Juntos TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

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Últimos partidos de Universitario vs Sporting Cristal femenino

Las dirigidas por Carlos Veliz no perdieron ninguno de los últimos cinco partidos que les tocó jugar contra Sporting Cristal.

  • Sporting Cristal 2-2 Universitario | 12.07.26
  • Universitario 3-1 Sporting Cristal | 25.04.26
  • Universitario 6-0 Sporting Cristal | 2.11.25
  • Sporting Cristal 0-0 Universitario | 19.10.25
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 21.09.25
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