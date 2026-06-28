Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: pronóstico, hora y dónde ver el partido por la fecha 3 de la Copa Caliente de la Liga 2026

La transmisión del partido estará disponible en la plataforma Bicolor+ en YouTube, donde se podrá seguir el minuto a minuto y los resumenes de la jornada. | Foto: Liga de Fútbol profesional

La transmisión del partido estará disponible en la plataforma Bicolor+ en YouTube, donde se podrá seguir el minuto a minuto y los resumenes de la jornada. | Foto: Liga de Fútbol profesional

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Alianza Lima afrontará un partido decisivo cuando reciba a Alianza Atlético este domingo 28 de junio por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los blanquiazules necesitan un triunfo para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final.

Por su parte, el cuadro churre llega con mayor tranquilidad tras sus buenos resultados en las primeras fechas, aunque buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria. Se espera un encuentro intenso de principio a fin entre dos equipos que pelean por sus objetivos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa Caliente?

El compromiso entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este domingo 28 de junio desde la 1:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa Caliente?

La transmisión del encuentro estará a cargo de Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol mediante YouTube. Además, distintos portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto, incidencias y resumen del compromiso.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas

Las principales casas de apuestas consideran a Alianza Lima como ligero favorito para quedarse con la victoria, aunque el encuentro luce bastante parejo.