Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO: pronóstico, hora y dónde ver el partido por la fecha 3 de la Copa Caliente de la Liga 2026
Alianza Lima se prepara para un partido crucial contra Alianza Atlético en la Copa de la Liga 2026. Los blanquiazules necesitan ganar para avanzar a octavos.
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Alianza Lima afrontará un partido decisivo cuando reciba a Alianza Atlético este domingo 28 de junio por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los blanquiazules necesitan un triunfo para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final.
Por su parte, el cuadro churre llega con mayor tranquilidad tras sus buenos resultados en las primeras fechas, aunque buscará cerrar la fase de grupos con una nueva victoria. Se espera un encuentro intenso de principio a fin entre dos equipos que pelean por sus objetivos.
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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa Caliente?
El compromiso entre Alianza Lima y Alianza Atlético se disputará este domingo 28 de junio desde la 1:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Caliente de la Liga 2026.
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¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa Caliente?
La transmisión del encuentro estará a cargo de Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol mediante YouTube. Además, distintos portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto, incidencias y resumen del compromiso.
Alianza Lima vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas
Las principales casas de apuestas consideran a Alianza Lima como ligero favorito para quedarse con la victoria, aunque el encuentro luce bastante parejo.
- Betsson: gana Alianza Lima (4.35), empate (3.95), gana Alianza Atlético (1.65).
- Betano: gana Alianza Lima (4.30), empate (3.85), gana Alianza Atlético (1.67).
- 1XBet: gana Alianza Lima (4.47), empate (3.84), gana Alianza Atlético (1.62).
- Doradabet: gana Alianza Lima (4.20), empate (3.80), gana Alianza Atlético (1.64).