Jürgen Klopp revela el millonario intento del Liverpool por fichar a Mbappé: "Fue el traspaso frustrado más caro"

Kylian Mbappé y el entrenador alemán Jürgen Klopp conversan tras el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026. | Foto: AFP

Kylian Mbappé y el entrenador alemán Jürgen Klopp conversan tras el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026. | Foto: AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Kylian Mbappé volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 tras marcar en la victoria 2-0 de Francia sobre Marruecos y clasificar a los Bleus a las semifinales. Sin embargo, después del encuentro, quien acaparó la atención fue Jürgen Klopp, al revelar una inédita historia sobre el millonario intento del Liverpool por fichar al delantero cuando aún defendía los colores del Mónaco.

El técnico alemán, que actualmente participa como comentarista en la televisión alemana, recordó el enorme esfuerzo que realizó el conjunto inglés para convencer a Kiki y a su familia antes de que el atacante terminara fichando por el PSG en 2017.

Kylian Mbappé celebra el primer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026. Foto: AFP

Klopp revela el plan secreto del Liverpool para fichar a Mbappé

"Fue el traspaso frustrado más caro en el que invertimos", comentó entre risas. Luego detalló que el club organizó un viaje desde Blackpool hasta Niza para reunirse con la familia del jugador.

"Volamos desde Blackpool hasta Niza. Allí toda la familia Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones o algo así", relató el entrenador, quien aseguró que el Liverpool no escatimó en gastos para intentar convencer al francés.

Según explicó Klopp, el avión privado ni siquiera tenía un destino definido para evitar que alguien descubriera el encuentro.

"No podíamos ser vistos. Volamos en círculos, hablamos con la familia, comimos buena comida... Fue fantástico", recordó el alemán.

Récord inédito de Mbappé en los mundiales

Kylian Mbappé sigue escribiendo su nombre en la historia de los Mundiales. Con su gol ante Marruecos, el delantero francés alcanzó los 8 tantos en 6 partidos del Mundial 2026, igualando la cifra que consiguió en Qatar 2022, cuando anotó ocho veces en siete presentaciones.

De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos ocho goles en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo, consolidando su legado como uno de los máximos artilleros del torneo.