Giovani Lo Celso, Pau Cubarsí y otras estrellas del fútbol llegan al Álbum Panini con el Set de Actualización desde este 10 de julio

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En el fútbol, la historia nunca termina de escribirse hasta el último momento. Las convocatorias definitivas para una Copa Mundial suelen traer sorpresas: jugadores que regresan, jóvenes que logran un lugar inesperado, lesiones de último minuto y decisiones técnicas que cambian la conformación final de cada selección.

Por eso, una vez que se cierran las listas oficiales de los equipos participantes, Panini realiza una actualización de su tradicional Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA™, con la incorporación de los jugadores que finalmente participan en la máxima cita del fútbol.

Desde este 10 de julio saldrá el set de actualización.

Los coleccionistas quieren que las grandes historias del Mundial también estén reflejadas en su Álbum Oficial Panini. Por eso, este set especial incluye 120 cromos nuevos para reflejar las listas definitivas de las selecciones. Esto permite a los coleccionistas incorporar a figuras como David Raya, Pau Cubarsí, Giovanni Lo Celso y otras estrellas de fútbol, completando así la historia del torneo.

Futbolistas que parecían fijos pueden quedarse fuera por lesión, mientras otros terminan ingresando de manera inesperada. Esa dinámica forma parte de la esencia del fútbol y es precisamente lo que busca reflejar esta actualización oficial.

Se trata de una propuesta especialmente diseñada para complementar el álbum oficial. A diferencia de los sobres tradicionales, no son cromos aleatorios ni stickers adicionales que deban buscarse uno por uno. El set reúne en un solo paquete todas las actualizaciones oficiales definidas para esta etapa, facilitando que los coleccionistas incorporen a los nuevos protagonistas que estarán presentes en el Mundial.

¿Cuáles serán los puntos de venta?

El Set de Actualización Oficial del Álbum de la Copa Mundial FIFA 2026™ estará disponible de manera física y digital desde el 10 de julio en los principales distribuidores autorizados y puntos de venta de Panini a nivel nacional: Tai Loy, Cencosud, La República, Dragonay y Berlín.

Más que una colección de cromos, el Álbum Oficial Panini de la Copa Mundial FIFA™ forma parte de la historia de millones de aficionados alrededor del mundo. Es intercambio entre amigos, reuniones familiares, conversaciones futboleras y recuerdos que permanecen durante generaciones. Con este Set de Actualización, los coleccionistas peruanos podrán seguir escribiendo esa historia, página por página, tal como ocurre dentro de la cancha.