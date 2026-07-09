HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Giovani Lo Celso, Pau Cubarsí y otras estrellas del fútbol llegan al Álbum Panini con el Set de Actualización desde este 10 de julio

Este set especial reúne 120 cromos oficiales, entre ellos 118 jugadores, que no podían quedarse fuera del Álbum Oficial. No contiene stickers aleatorios, sino todas las actualizaciones necesarias para completar el Álbum Panini de la Copa Mundial FIFA 2026.

Album Panini 2026
Album Panini 2026
Escuchar
Resumen
Compartir

En el fútbol, la historia nunca termina de escribirse hasta el último momento. Las convocatorias definitivas para una Copa Mundial suelen traer sorpresas: jugadores que regresan, jóvenes que logran un lugar inesperado, lesiones de último minuto y decisiones técnicas que cambian la conformación final de cada selección.

Por eso, una vez que se cierran las listas oficiales de los equipos participantes, Panini realiza una actualización de su tradicional Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA™, con la incorporación de los jugadores que finalmente participan en la máxima cita del fútbol.

Mundial 2026

Desde este 10 de julio saldrá el set de actualización.

Los coleccionistas quieren que las grandes historias del Mundial también estén reflejadas en su Álbum Oficial Panini. Por eso, este set especial incluye 120 cromos nuevos para reflejar las listas definitivas de las selecciones. Esto permite a los coleccionistas incorporar a figuras como David Raya, Pau Cubarsí, Giovanni Lo Celso y otras estrellas de fútbol, completando así la historia del torneo.

Futbolistas que parecían fijos pueden quedarse fuera por lesión, mientras otros terminan ingresando de manera inesperada. Esa dinámica forma parte de la esencia del fútbol y es precisamente lo que busca reflejar esta actualización oficial.

Se trata de una propuesta especialmente diseñada para complementar el álbum oficial. A diferencia de los sobres tradicionales, no son cromos aleatorios ni stickers adicionales que deban buscarse uno por uno. El set reúne en un solo paquete todas las actualizaciones oficiales definidas para esta etapa, facilitando que los coleccionistas incorporen a los nuevos protagonistas que estarán presentes en el Mundial.

¿Cuáles serán los puntos de venta?

El Set de Actualización Oficial del Álbum de la Copa Mundial FIFA 2026™ estará disponible de manera física y digital desde el 10 de julio en los principales distribuidores autorizados y puntos de venta de Panini a nivel nacional: Tai Loy, Cencosud, La República, Dragonay y Berlín.

Más que una colección de cromos, el Álbum Oficial Panini de la Copa Mundial FIFA™ forma parte de la historia de millones de aficionados alrededor del mundo. Es intercambio entre amigos, reuniones familiares, conversaciones futboleras y recuerdos que permanecen durante generaciones. Con este Set de Actualización, los coleccionistas peruanos podrán seguir escribiendo esa historia, página por página, tal como ocurre dentro de la cancha.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El Mundial de Fútbol y las excusas para educar más allá de las figuritas, por Diego Alonso Sánchez

El Mundial de Fútbol y las excusas para educar más allá de las figuritas, por Diego Alonso Sánchez

LEER MÁS
¿Te faltan figuritas del Mundial 2026? San Miguel realizará una gran intercambiatón gratuita con sorteos y premios.

¿Te faltan figuritas del Mundial 2026? San Miguel realizará una gran intercambiatón gratuita con sorteos y premios.

LEER MÁS
Peruano compró dos "paquetones" de figuritas del Mundial 2026 y al abrirlo encontró sobres de té filtrante

Peruano compró dos "paquetones" de figuritas del Mundial 2026 y al abrirlo encontró sobres de té filtrante

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

La joya de Marruecos que rechazó jugar con Francia y ahora quiere eliminarla del Mundial 2026: vale más US$50 millones

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver los 8vos de final

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver los 8vos de final

LEER MÁS
Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

LEER MÁS
¡Con goles de Mbappé y Dembélé ! Francia venció 2-0 a Marruecos y clasificó a las semifinales del Mundial 2026

¡Con goles de Mbappé y Dembélé ! Francia venció 2-0 a Marruecos y clasificó a las semifinales del Mundial 2026

LEER MÁS
DT de Francia sobre designación de árbitro argentino ante Marruecos por 4tos del Mundial 2026: "Espero sea tan bueno como Letexier"

DT de Francia sobre designación de árbitro argentino ante Marruecos por 4tos del Mundial 2026: "Espero sea tan bueno como Letexier"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025